Giulia De Lellis e Andrea Damante sono tornati insieme : le foto del bacio

Giulia De Lellis e Andrea insieme - Tartaglione : 'Hanno venduto l'esclusiva al giornale' : A poche ore dalla diffusione delle foto che i paparazzi sono riusciti a rubare a Giulia De Lellis e Andrea Damante, Pietro Tartaglione ha usato Instagram per commentare a suo modo quest'ennesimo gossip sulla coppia. Il napoletano, che la scorsa settimana ha litigato a distanza sia con l'influencer che con il dj, ha ironizzato sugli scatti che Chi ha pubblicato il 13 marzo. Secondo l'ex corteggiatore di Uomini e Donne, infatti, i Damellis si ...

Pietro Tartaglione attacca nuovamente Giulia De Lellis e Andrea Damante : Pietro Tartaglione attacca ancora una volta Giulia De Lellis e Andrea Damante Pietro Tartaglione è tornato ad attaccare Giulia De Lellis e Andrea Damante. Dopo un acceso scontro con la vulcanologa e il dj (che ha usato anche offese omofobe), Pietro questa volta ha dichiarato che secondo lui i due starebbero prendendo in giro i loro fan… “Adesso mi auguro … Continue reading Pietro Tartaglione attacca nuovamente Giulia De Lellis e Andrea ...

U&D - Damante e Giulia De Lellis di nuovo insieme : gli scatti del bacio su 'Chi' (RUMORS) : Giulia De Lellis e Andrea Damante ancora una volta al centro del gossip nostrano. I due ex di Uomini e Donne hanno annunciato la fine della loro storia d’amore qualche mese fa e, da quel momento, sono tanti i fan che sognano di rivederli di nuovo insieme. Una speranza che, a quanto pare, è già diventata realtà. I due ex piccioncini, infatti, sono stati paparazzati dalla rivista Chi di nuovo insieme. Giulia De Lellis torna con l'ex dopo la storia ...

Giulia De Lellis e Andrea Damante sono tornati assieme : le foto del bacio : Dopo una serie di supposizioni da parte dei sostenitori, su Instagram, il settimanale 'Chi', in edicola domani, pubblicherà le prove della ritrovata serenità sentimentale tra Giulia De Lellis (tornata, da qualche tempo, single dopo la rottura con Irama) e Andrea Damante, a pochi mesi dall'ufficiale separazione. Irama e Giulia De Lellis si sono lasciati, è ufficiale: L'annuncio ...

Giulia De Lellis e Andrea Damante di nuovo insieme (FOTO) : Andrea Damante e Giulia De Lellis: ritorno di fiamma? Lo scoop Giulia De Lellis e Irama, neppure una settimana fa, hanno annunciato di essersi lasciati. Il motivo? Non è dato saperlo, ma il giovane cantante di origini toscane ha comunque tenuto a dire su instagram di essere rimasto in ottimi rapporti con la giovane influencer, arrivando ad augurarle tutto il bene possibile. Ma non è finita qua perchè i fotografi del settimanale Chi hanno ...

Giulia De Lellis-Andrea Damante - la FOTO che conferma il riavvicinamento : Giulia De Lellis ed Andrea Damante beccati insieme dai paparazzi: la FOTO che conferma il riavvicinamento tra il deejay e la fashion blogger Dopo una parentesi accanto ad Irama, Giulia De Lellis pare essersi sentimentalmente riavvicinata all’ex fidanzato Andrea Damante. Il deejay e la fashion blogger, che si erano conosciuti all’interno del programma ‘Uomini e Donne’, la scorsa settimana erano stati paparazzati da ...

Giulia De Lellis a casa di Andrea Damante : le foto dell'incontro dovrebbero uscire su Chi : Messa da parte la breve relazione con Irama, Giulia De Lellis sarebbe tornata tra le braccia del suo più celebre ex fidanzato: Andrea Damante. Dopo essere stati paparazzati nei pressi dello stesso albergo una settimana fa, i "Damellis" sono di nuovo protagonisti su "Chi" per l'incontro che c'è stato tra loro nella casa milanese di lui pochi giorni fa. La pagina Instagram di SpySee, infatti, anticipa che la rivista di gossip dovrebbe mostrare ...

Giulia De Lellis e Andrea Damante sono tornati insieme : le foto del bacio : Giulia De Lellis e Andrea Damante ancora insieme Dopo aver clamorosamente chiuso la loro splendida storia d’amore, Andrea Damante e Giulia De Lellis hanno cercato di rifarsi una vita. Le loro strade si sono completamente divise e da lì ognuno dei due ha sperato, forse, di dimenticarsi dell’altro. Ma dalle ultime indiscrezioni emerse sui vari […] L'articolo Giulia De Lellis e Andrea Damante sono tornati insieme: le foto del ...

Giulia De Lellis e Andrea Damante sono tornati insieme : arriva la conferma : La rottura tra Andrea Damante e Giulia De Lellis è stata una di quelle che resterà nella storia di ”Uomini e Donne”. Dopo due anni di fidanzamento, la coppia aveva deciso di prendere strade diverse (salvo un riavvicinamento quest’estate ripresa dai paparazzi) e dei due, almeno nel mondo del gossip, non si era più parlato. La coppia si era conosciuta nello studio della trasmissione Uomini e Donne. Il dj aveva infatti vestito i ...

Giulia De Lellis parole dolci al suo ex Irama : Giulia De Lellis dopo la fine della storia con Irama, dedica parole dolci al cantante Nelle scorse ore, Giulia De Lellis, nonostante la rottura con Irama, ha dedicato delle dolci parole all’ex, pubblicando su Instagram nel cuore della notte un post che testimonia che la love story è sì giunta al capolinea, ma che la stima e … Continue reading Giulia De Lellis parole dolci al suo ex Irama at BlogItalia.News.

"Giulia De Lellis e Andrea Damante sono solo amici"? : la verità di Spy : Qualche giorno fa, Irama ufficializzava su Instagram la rottura con Giulia De Lellis e precisava che il suo posto nel mondo fosse essenzialmente la musica. Sul nuovo numero del settimanale Spy, ...

Andrea Damante : compleanno senza Giulia De Lellis - ma i fan non demordono : Sabato 9 marzo, Andrea Damante ha compiuto 29 anni ma, chi si aspettava di vedere Giulia De Lellis tra gli invitati della sua particolare festa, si è dovuto ricredere. Il dj ha condiviso la giornata di ieri con gli amici più fidati (tra cui Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez), ma della bella influencer romana non c'è stata traccia per tutto il giorno. Nonostante il tronista abbia messo "mi piace" ad alcuni commenti su Instagram in cui veniva ...

Giulia De Lellis scrive ad Irama nel cuore della notte : Giulia De Lellis e Irama si sono lasciati. La loro storia d'amore - che tanto rendeva felice l'influencer - non è durata un anno. E ora lei sembra essere tornata fra le braccia del suo vecchio amore: ...

Giulia De Lellis - dolci parole per Irama nella notte : “Si è superato” : Giulia De Lellis, arrivano delle dolci parole per Irama nella notte: “Si è superato” Nelle scorse ore, Giulia De Lellis, nonostante la rottura con Irama, ha dedicato delle dolci parole all’ex, pubblicando su Instagram nel cuore della notte un post che testimonia che la love story è sì giunta al capolinea, ma che la stima […] L'articolo Giulia De Lellis, dolci parole per Irama nella notte: “Si è superato” ...