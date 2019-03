Giovanni Malagò compie 60 anni | gli auguri social ed ironici di Federica Pellegrini FOTO

CONI - Giovanni Malagò : “Pensare di più ai nuovi sport olimpici. Skate - surf e arrampicata sportiva interessano ai giovani” : Il presidente del CONI Giovanni Malagò, come riporta l’ANSA, a margine dell’inaugurazione della sede del CONI provinciale di Massa Carrara ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni sulle nuove discipline olimpiche e sul seguito che queste hanno da parte delle nuove generazioni. Il numero uno dello sport italiano ha dichiarato: “Non pensate soltanto agli sport tradizionali o più conosciuti: pallacanestro, tennis, ...

Giochi Olimpici 2026 - Giovanni Malagò : “Contro Stoccolma sarà una partita dura da affrontare” : “La candidatura per i Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina 2026 è una partita assolutamente aperta da affrontare con molto rispetto per Stoccolma”. Queste le dichiarazioni di Giovanni Malagò dopo il suo ritorno dal viaggio a Bangkok, dove si era tenuta l’assemblea dei comitati Olimpici asiatici. In quella occasione il numero uno dello sport italiano ha avuto modo di promuovere la candidatura italiana per le Olimpiadi Invernali ...

Calcio - Giovanni Malagò : “È indispensabile intervenire negli stadi. Bisogna candidarsi agli Europei del 2028 per rifarli tutti” : Il presidente del Coni Giovanni Malagò concorda con la critica fatta dal presidente della Fifa Gianni Infantino sugli stadi di Calcio in Italia, definendo l’attuale situazione peggiore di quella del Gabon. In un’intervista all’ANSA Malagò ha infatti dichiarato: “Infantino ha perfettamente ragione. Da 5 anni ho una patologia nel battere su questo tasto. Non si possono sviluppare progetti sportivi di livello se non ci sono impianti adeguati e ...

Atletica - Giovanni Malagò rivela : “Il presidente Giomi ha chiesto di trasferire nel 2020 il Golden Gala a Milano” : “Il presidente della Federazione di Atletica leggera Alfio Giomi ha chiesto un appuntamento al sindaco di Milano Giuseppe Sala e al presidente della regione Lombardia Attilio Fontana per trasferire nel 2020 il Golden Gala da Roma a Milano in quanto lo stadio Olimpico sarà impegnato per ospitare gli Europei di calcio. Io lo accompagnerò in questo appuntamento”. Sono queste le parole del presidente del CONI Giovanni Malagò (fonte: Ansa), ...

Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 - Giovanni Malagò : “Potremmo aver perso i voti di America Latina e Francia” : Arriva un campanello d’allarme circa le possibilità di vittoria della candidatura congiunta Milano-Cortina per l’assegnazione delle Olimpiadi Invernali del 2026 e secondo Milanotoday.it è proprio il Presidente del CONI Giovanni Malagò a farlo suonare, con alcune dichiarazioni che non lasciano spazio ad interpretazioni. Il numero uno dello sport italiano avrebbe dichiarato ad una cena a Milano, alla presenza del Governatore della ...

Giovanni Malagò : “Il mio sogno? Vedere le Olimpiadi estive a Roma. Spero in Milano-Cortina - dialogo col Governo” : Giovanni Malagò ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport. Il Presidente del Coni si è soffermato sulla riforma dello sport prevista dal Governo: “Sono poco filosofo e molto pragmatico. Oggi siamo in una fase di grandissimo dialogo ma allora era giusto esprimere le contrarietà, così come oggi è giusto parlare. Ho molto apprezzato Giorgetti quando ripete che non può esserci un governo che non dialoghi col Coni e viceversa. ...

Olimpiadi Invernali 2026 - Giovanni Malagò : “Abbiamo il 50% di vincere - Stoccolma molto forte. Il governo ci tiene” : L’Italia è in piena lotta per organizzare le Olimpiadi Invernali 2026, Milano e Cortina d’Ampezzo sono in corsa per ospitare la rassegna a cinque cerchi ma la candidatura del Bel Paese se la dovrà vedere con Stoccolma. La Svezia ha finalmente trovato un governo politico e questo potrebbe rimescolare le carte in tavola, il sogno è naturalmente quello di ammirare i Giochi nella nostra Nazione ma non sarà semplice superare la ...

Coni - Giovanni Malagò convinto : “in caso di cori razzisti le partite vanno fermate” : Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha parlato della possibilità di interrompere le gare calcistiche in caso di atti di razzismo “Fermare le partite per i cori razzisti? La mia personale opinione è che vada fatto, poi ci sono delle regole che impongono una procedura, un protocollo, la domanda va fatta a chi ha la responsabilità. Ci sono dei regolamenti, se si pensa che vadano male bisogna fare di tutto per cambiarli ma è tutta ...

Distensione tra Coni e Governo? Giovanni Malagò : “Ottimista sulla riforma dello sport”. Giorgetti : “La politica non farà intrusioni” : Nella giornata odierna si sono svolti gli Stati Generali dello Sport, una giornata di approfondimenti e dibattiti organizzata dal Coni presso il Salone d’Onore di Palazzo H a Roma. Le prime dichiarazioni rilasciate dai protagonisti hanno lasciato intendere che c’è un clima di Distensione tra Governo e Coni dopo le polemiche dell’ultimo periodo in merito alla riforma dello sport voluta da Palazzo Chigi. Il Presidente Giovanni ...

Olimpiadi 2026 – Candidatura Milano-Cortina - oggi la consegna del Dossier : le parole di Giovanni Malagò : Giovanni Malagò verso la consegna della Candidatura di Milano-Cortina per le Olimpiadi invernali 2026: le parole del numero 1 del Coni “oggi consegneremo le chiavette con il Dossier per la Candidatura del 2026. Abbiamo fatto i compiti, secondo me li abbiamo fatti bene, anche se nella migliore tradizione italiana siamo arrivati quasi all’ultimo secondo“. Lo dice il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ai microfoni di ...

Olimpiadi Invernali 2026 - Giovanni Malagò : “Adempimenti formali ok. La riforma non è più una battaglia” : Torna d’attualità l’argomento delle Olimpiadi Invernali 2026. A parlarne è Giovanni Malagò, il numero uno del CONI, che in giornata è stato protagonista di un Consiglio informale. Queste le sue parole riferite dall’ANSA in merito alla candidatura di Milano e Cortina: “Ho ricevuto poco fa un messaggio che mi conferma l’arrivo dai Comuni di Milano e Cortina, ma anche dalle Regioni Lombardia e Veneto, di tutti gli ...

Giovanni Malagò : “La parola sport dovrebbe essere inserita nella Costituzione”. Giorgetti : “Sono rispettoso dell’autonomia” : Oggi sono stati presentati ufficialmente i Campionati Studenteschi 2019 e all’appuntamento non potevano mancare i rappresentanti delle istituzioni. Giovanni Malagò, Presidente del Coni, non si è tirato indietro e ha espresso il proprio parere sull’importanza del rapporto tra sport e scuola: “Il Coni nel suo statuto non ha la parola scuola perché forse all’epoca, quando è stato scritto, si pensava in modo diverso ma, e qui ...

Giovanni Malagò a 360° : “Sulla Supercoppa vediamo il trionfo dell’ipocrisia. Il sogno Milano-Cortina prosegue. Paltrinieri portabandiera a Tokyo? Perchè no…” : È un Giovanni Malagò a tutto campo quello che questa mattina è stato ospite ai microfoni di Radio1 nel corso della trasmissione “Radio Anch’io sport”. Il presidente del CONI ha toccato numerosi argomenti di grande importanza, incominciando dalla spinosa questione della Supercoppa italiana che si disputerà a Jeddah, in Arabia Saudita. “Sul caso della Supercoppa vediamo il trionfo dell’ipocrisia da parte di tante ...