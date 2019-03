Giornata Nazionale del Paesaggio | doppio appuntamento a Capodimonte giovedì 14

15 marzo 2019 : prima Giornata Nazionale sui disturbi alimentari : Il 15 marzo 2019 sarà la prima giornata nazionale per la lotta contro i disturbi alimentari, riconosciuta a livello istituzionale. Una giornata importante, incentrata su un argomento sul quale non si possono più chiudere gli occhi: in Italia sono oltre 3 milioni le persone che hanno problemi di peso, cibo e immagine corporea; di queste, il 70% sono adolescenti. Infatti, tra i 12 e i 25 anni, i disturbi alimentari costituiscono la prima causa di ...

Giornata Nazionale del Paesaggio 2019 : il 14 Marzo la cerimonia di consegna del Premio : Il Ministro per i Beni e le Attività culturali Alberto Bonisoli, giovedì 14 Marzo 2019, in occasione della Giornata Nazionale del Paesaggio 2019, parteciperà alla cerimonia di consegna del Premio Nazionale del Paesaggio, un importante riconoscimento che il MIBAC assegna con cadenza biennale agli attuatori di buone pratiche per la qualità del Paesaggio e della vita delle comunità locali in coordinamento con le procedure previste per il Premio del ...

Le foto della Giornata internazionale della donna nel mondo : Da Seul a Santiago del Cile, in tutto il mondo le donne hanno manifestato per la parità di genere: in alcune città a piccoli gruppi, in altre a decine di migliaia

Giornata internazionale della Donna - perché va festeggiata : perché bisogna festeggiare questa data o dedicare una Giornata alle donne? Dopo le drammatiche notizie di cronaca di ieri che riportavano l'uccisione di due donne, una ragazza di 23 anni e una ...

Quirinale : cerimonia per la Giornata internazionale della donna : Roma – È stata celebrata al Palazzo del Quirinale la giornata internazionale della donna, dedicata quest’anno al tema “Mai piu’ schiave”. La cerimonia, trasmessa in diretta da Rai1 e condotta da Nicole Grimaudo, si e’ aperta con la proiezione di un filmato prodotto da Rai Cultura seguito dall’intervento della giornalista e scrittrice Anna Pozzi sul tema della tratta di esseri umani. La conduttrice ha ...

8 Marzo - Giornata internazionale : sciopero globale per i diritti : E' un 8 Marzo di lotta per reclamare diritti, " uno sciopero generale femminista " per quello che vede le tante piazze italiane, ma anche in altri 60 paesi, colorarsi di rosa. Nel giorno della vigilia ...

8 marzo - Giornata Internazionale della donna : come il nome “donna” ha vinto su “femmina” : Il termine "donna" lo diamo per scontato, e nemmeno l'8 marzo ci riflettiamo molto sopra. Ma in origine ha un significato alto e forte, e il modo poetico in cui ha vinto sulle alternative dell'italiano medievale ha molto da raccontarci, ha molto con cui ispirarci, specie oggi. Vediamolo inseme.Continua a leggere

Sony celebra la Giornata internazionale della donna con un nuovo meraviglioso tema gratuito per PS4 : Oggi, 8 marzo, è ufficialmente la Giornata internazionale della donna e Sony festeggia l'importante ricorrenza con un fantastico tema per PlayStation 4.Progettato dal concept artist di Guerrilla Games Choro Choi, il tema presenta diverse donne leader di Sony, tra cui Aloy (Horizon: Zero Dawn), Chloe (Uncharted: The Lost Legacy), Ellie (The Last of Us), Sackgirl (LittleBigPlanet) e altre.È un wallpaper davvero adorabile, con una bella ...

Eventi e iniziative : qualche idea per la Giornata internazionale della donna : È una figura poco conosciuta, eppure la comasca Teresa Ciceri è stata una vulcanica donna di scienza del Settecento, che ha segnato la storia della città. Verrà ricordata l'8 marzo con una visita ...

8 marzo - la poesia “A tutte le donne” di Alda Merini per la Giornata Internazionale della donna : Per l'8 marzo e per la Giornata Internazionale della donna vi proponiamo una delle poesie più belle scritte da Alda Merini. Si intitola "A tutte le donne" ed è il racconto in versi della condizione femminile che la poetessa dei navigli scrisse sotto l'assedio di un mondo maschile ostile, sempre in bilico tra l'essere un "granello di colpa" e la madre di tutto. Per l'8 marzo e la Giornata Internazionale della donna, la poesia integrale di Alda ...

Padova - 21 marzo XXIV Giornata Nazionale della Memoria e dell'Impegno. Per ricordare tutte le vittime innocenti delle mafie. : ... « Saremo a Padova il 21 marzo per ribadire ancora una volta che è importante partecipare ad un meccanismo collettivo di controllo da parte di tutta la stampa ma la politica deve stare sempre un ...

Giornata internazionale della donna 2019 : 5 storie di donne straordinarie : 2 PEGGY GUGGENHEIM FU UNA FORZA TRAINANTE NEL MONDO DELL'ARTE DOMINATO DAGLI UOMINI Marguerite Guggenheim , conosciuta come Peggy , è nata nel 1898 a New York. Figlia di Florette Seligman e Benjamin ...

Giornata internazionale della donna Che sia una festa ma l'8 marzo non deve essere solo mimose e discoteca : Molte sono le donne a cui sono dedicate le pagine di cronaca, il più delle volte, nera. Troppe le donne vittime di una società maschilista, che le annienta nell'anima. Numerose le donne che ...

"Oltre l'otto marzo" - doppio spettacolo al Teatro Sociale per la Giornata internazionale della donna : VALENZA - Il Teatro Sociale celebra la Giornata internazionale della donna con un evento speciale, sotto le insegne di Oltre l'otto marzo. Lo fa sabato 9 marzo alle 21 con due spettacoli rigorosamente al femminile, La donna che sbatteva nelle porte e I monologhi della vagina . Il Teatro si apre ad una serata straordinaria che raccoglie il tributo della comunità alla Festa ...