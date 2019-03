Gionny Scandal-Dove sei Il nuovo singolo con Giulia Jean del 27enne lucano

GionnyScandal aprirà il concerto di HRVY a Milano : Domenica 10 marzo The post GionnyScandal aprirà il concerto di HRVY a Milano appeared first on News Mtv Italia.

GionnyScandal ha annunciato le date del suo Black Tour 2019 : Appuntamento a novembre

GionnyScandal : è uscito il video del nuovo singolo "Ti amo Ti odio" : Take a look ;)

Ti Amo Ti Odio è il nuovo singolo di GionnyScandal scritto durante la sua ultima relazione (audio e testo) : Esce oggi il nuovo singolo di GionnyScandal intitolato Ti Amo Ti Odio, disponibile su tutte le piattaforme streaming e digitali in attesa del giorno 8 gennaio in cui verrà caricato il video ufficiale sul canale You Tube. Lo aveva annunciato lo stesso GionnyScandal sul suo profilo instagram due giorni fa, rivelando il titolo del singolo e i due giorni di rilascio, 4 gennaio e 8 gennaio (video). Anche precedentemente, però, aveva rilasciato ...