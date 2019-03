Ginnastica | Coppa del Mondo | il ritorno di Lara Mori e Marco Lodadio | Martina Rizzelli si

oasport

(Di mercoledì 13 marzo 2019) L’Italia si è presentata in massa a Baku (Azerbaijan) dove nel weekend si disputerà la terza tappa delladeldiartistica, il circuito riservato alle singole specialità che mette in palio dei pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Gli atleti scenderanno in pedana per andare a caccia di punti pesanti e per avvicinarsi al Sol Levante, Vanessa Ferrari si cimenterà nuovamente tra trave e corpo libero dopo la memorabile vittoria di Melbourne ma la bresciana non sarà l’unica azzurra impegnata in gara.Riflettori puntati sualla prima uscita internazionale della stagione. La toscana, che ha disputato con profitto la prima tappa della Serie A eseguendo due ottimi esercizi tra 10 cm e quadrato, punta a essere assoluta protagonista: l’allieva di Stefania Bucci, già finalista ai Mondiali 2017 al corpo libero, riparte dal quarto posto di Cottbus e ...

