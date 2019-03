Germania:no analisi scatole nere Boeing

L'Etiopia ha scelto di affidare allaledel737Max, precipitato domenica. Ma l'ente federale tedesco per gli incidenti aerei respinge la richiesta: non ha il software necessario ad analizzarle. Lo ha annunciato un portavoce. I due registratori di volo sono stati danneggiati nello schianto e l'estrazione dei dati appare complessa. L' Etiopia aveva comunicato di volerli inviare in Europa perché non ha la tecnologia necessaria.(Di mercoledì 13 marzo 2019)

