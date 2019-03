Georgina Rodriguez in lacrime per Ronaldo | “sei un trascinatore” FOTO

calcioweb.eu

(Di mercoledì 13 marzo 2019) Partita incredibile per la Juventus che ha staccato il pass per i quarti di finale della Champions League dopo il netto successo contro l'Atletico, il grande protagonista è stato Cristiano, autore di una tripletta. Scatenata anche, fidanzata di Cr7: "questo 3-0 non te lo può togliere nessuno. Te lo meriti, non per i 3 gol di stasera. Te lo meriti per la tua dedizione, per cio' che fai per la squadra". La modella è scoppiata indopo le magie del portoghese: "Sei un trascinatore per i tuoi compagni di squadra, per l'allenatore e per tutti noi che ti ammiriamo e ti supportiamo ogni giorno. Il karma esiste. Dio lo sa, Dio te lo da', perche' il mondo del calcio e' tuo. Ti amiamo".

