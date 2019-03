Genova | uccise la moglie ma la pena viene dimezzata | ' Lei lo illuse'

Blastingnews

(Di mercoledì 13 marzo 2019) Javier Napoleon Pareja Gamboa è un operaio di 52enne che viveva a Rivarolo, in provincia di, con laJenny Angela Coello Reyes. L'uomo nell'aprile del 2018 ha ucciso a coltellate la sua consorte, la quale aveva 46 anni.L'operaio quella sera di aprile era venuto a conoscenza che lanon aveva lasciato l'amante, come gli aveva promesso. L'uomo aveva creduto a quella promessa, ma quando ha scoperto che in realtà Jenny Angela continuava la sua relazione extra coniugale, ha compiuto il gesto omicida. Fino a qui tale fatto sembrerebbe, brutto a dirsi ma realistico, uno dei tanti atti di femminicidio, dettato dall'incapacità del consorte di perdere il controllo sul rapporto di coppia. Ma non è solo questo a far notizia....

eziomauro : Genova, uccise la compagna: condannato con l'attenuante della 'delusione'. Il legale della donna: '… - RaiNews : Uccise la compagna, l’uomo è stato condannato con l'attenuante della 'delusione'. Concesse le generiche perché la v… - Corriere : Uccise la compagna a coltellate, giudice dimezza la pena: «Era deluso» -