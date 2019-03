Genova | uccise la compagna | condannato con l' attenuante della delusione

huffingtonpost

(Di mercoledì 13 marzo 2019) Il pm aveva chiesto una pena di 30 anni per un uomo che aveva ucciso la: la colpì con diverse coltellate al petto dopo aver scoperto che non aveva mantenuto la promessa di lasciare l'amante.Il giudice, per questo, ha concesso le attenuanti generiche e lo haa 16 anni. Accade aNella motivazionesentenza si legge che l'uomo ha colpito perché mosso "da un misto di rabbia e di disperazione, profondae risentimento". Lo scrive Il Secolo XIX.

