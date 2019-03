Genova - uccise la compagna a coltellate : condannato con l'attenuante della 'delusione' : Sta facendo discutere una sentenza pronunciata a Genova da un giudice, che ha condannato per il reato di omicidio un uomo di 56 anni, Javier Napoleon Pareja Gamboa. Il soggetto, originario dell'Ecuador, uccise la sua compagna , Jenny Angela Coello Reyes, di 46 anni, nell'aprile dello scorso anno. La donna fu colpita con diverse coltellate al petto. Il movente del folle gesto dell'uomo, è da ricercare prevalentemente nella gelosia, in quanto la ...

Genova - uccise la compagna : condannato con l'attenuante della "delusione" : Il pm aveva chiesto una pena di 30 anni per un uomo che aveva ucciso la compagna: la colpì con diverse coltellate al petto dopo aver scoperto che non aveva mantenuto la promessa di lasciare l'amante.Il giudice, per questo, ha concesso le attenuanti generiche e lo ha condannato a 16 anni. Accade a Genova.Nella motivazione della sentenza si legge che l'uomo ha colpito perché mosso "da un misto di rabbia e di disperazione, profonda ...