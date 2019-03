Genova | 16 anni a uomo che uccise moglie per ' disperazione' L' avvocato di parte civile

Genova - 16 anni a uomo che uccise compagna per “disperazione”. L’avvocato di parte civile : “Legislatore si interroghi” : Il pm aveva chiesto una pena di 30 anni per un uomo che aveva ucciso la compagna con un’unica coltellata dopo aver scoperto che non aveva mantenuto la promessa di lasciare l’amante. Il giudice per l’udienza preliminare di Genova, Silvia Carpanini, ha concesso le attenuanti generiche e lo ha condannato a 16 anni. Nella motivazione della sentenza – riportata questa mattina da Il Secolo XIX – si legge che l’uomo ha colpito ...

Genova - ubriaca perde i sensi davanti al figlio di 4 anni : carabinieri giocano con lui per distrarlo : La storia di grande umanità che sta commuovendo il web arriva da Genova , in Via Canevari nel quartiere di Marassi. Durante le 3 di mattina i carabinieri del nucleo radiomobile sono stati chiamati da ...

Genova - schianto auto-scooter all’alba : motociclista di 60 anni muore in via Bobbio | : Notte e mattinata di sangue sulle strade di Genova. Un trentenne è stato investito alle 2 del mattino in piazza Dante ed è grave

L’allarme della Cgil : «Commercio - In cinque anni persi 11 mila posti di lavoro nella provincia di Genova» : L’allarme della Filcams Cgil: il rischio desertificazione è sotto gli occhi di tutti. E per Confcommercio lo shopping del centro cittadino è tra i meno vitali d’Italia

Festa a Genova per i 60 anni della LND : ... ha salutato così i partecipanti alle celebrazioni per il 60/o della LND, che si sono svolti a bordo della Msc Meraviglia, nel porto di Genova, accolti dall'assessore regionale allo Sport, Ilaria ...

Genova - è morta Giovanna Romanato - da oltre 60 anni nel polmone d’acciaio : Era l’unica, in Italia, a usare il polmone d’acciaio da oltre sessant’anni. Giovanna Romanato è morta a 72 anni nella sua casa di via Canevari a Genova, per le complicazioni legate a una bronchite. Quando ne aveva dieci aveva contratto una grave forma di poliomielite, e da allora non ha più potuto fare a meno del respiratore artificiale. Ma la sua vita è stata comunque ricca, di passioni e di amicizie: da sempre è stata una fan accanita della ...

TEDxGenova 2019 : l’ingegnere del vento Giovanni Solari sarà uno dei relatori : Professore in Tecnica delle Costruzioni e Ingegneria del vento dell’Università di Genova, Giovanni Solari vanta molti riconoscimenti internazionali, tanto da essere considerato uno dei principali esperti al mondo in queste materie. Partecipa sabato 23 febbraio 2019 a TEDxGenova, l’evento genovese di TED, organizzazione non profit che ha come obiettivo quello di diffondere idee di valore. Le conferenze TED hanno come protagonisti i migliori ...

Genova - madre droga e fa bere la figlia di 17 anni. Poi il compagno della donna abusa della giovane : La coppia è stata arrestata dai poliziotti della Squadra mobile che hanno raccolto la denuncia della minorenne

Mattarella a Genova a 40esimo anniversario assassinio Guido Rossa : L'articolo Mattarella a Genova a 40esimo anniversario assassinio Guido Rossa proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Genova - scritte con la stella a cinque punte delle Br a 40 anni dall'omicidio di Guido Rossa : L'operaio-sindacalista dell'Italsider ucciso dai brigatisti dopo aver denunciato la loro presenza in fabbrica