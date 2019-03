Gala dell' Operetta al Teatro di Treia con i capolavori della lirica

VIDEO Roma-Empoli 2-1 - Highlights - gol e sintesi della partita. El Shaarawy e Schick reGalano il successo a Ranieri : Esordio vincente sulla panchina giallorossa per Claudio Ranieri. La Roma supera l’Empoli nel posticipo della 27a giornata di Serie A 2018-2019 con il risultato di 2-1. Tutte nel primo tempo le marcature: al vantaggio di El Shaarawy al 9′ risponde l’autorete di Juan Jesus al 12′ che regala il momentaneo pareggio alla formazione toscana. Il colpo di testa vincente di Schick al 33′ su calcio di punizione battuto da ...

Il primo aggiornamento delle Samsung Galaxy Buds migliora la stabilità del Bluetooth : Le cuffie true wireless Samsung Galaxy Buds si aggiornano al firmware R170XXU0ASC2 con qualche miglioramento alla stabilità della connessione Bluetooth. L'articolo Il primo aggiornamento delle Samsung Galaxy Buds migliora la stabilità del Bluetooth proviene da TuttoAndroid.

Luke Perry - la fidanzata rompe il silenzio : “Mi ha reGalato gli anni più belli della mia vita” : Si sarebbero dovuti sposare tra pochi mesi ma lo scorso 27 febbraio Luke Perry è stato colpito all’improvviso da un ictus ed è morto a 52 anni. Lui e Wendy Madison Bauer, 44 anni, erano fidanzati da tempo ma avevano sempre tenuto la loro relazione privata, senza mai rilasciare un’intervista insieme né condividere sui social scatti di coppia. Ora però, Wendy ha deciso di rompere il silenzio e ha parlato della morte del suo fidanzato. ...

EasyBasketinClasse - a Cannara Galanda e Cremonini incontrano 210 studenti della Primaria : Le cinque classi della Primaria di Cannara sono fra le 4.128 che hanno aderito alla seconda edizione del progetto in linea con l'accordo Coni-Miur per la promozione dello Sport nella Scuola, come ...

Acquistare un Samsung Galaxy S10 con usato Huawei - iPhone e vecchi Galaxy : quote dell’11 marzo : Ci sono nuove valutazioni dell'usato che possiamo prendere in esame oggi 11 marzo, per quanto concerne la possibilità di Acquistare un Samsung Galaxy S10, in riferimento al pubblico che dispone di uno smartphone Huawei, di un vecchio Samsung Galaxy o di un iPhone, almeno stando alle informazioni raccolte con la nuova campagna denominata "Samsung value in store". Si tratta dunque di un'iniziativa di marketing che dà continuità rispetto a quanto ...

Parma-Genoa - la dura legge dell’ex : Kucka reGala successo e salvezza ai ducali : Kucka ha deciso l’incontro tra Parma e Genoa, anticipo del 27° turno di serie A, con una rete nella ripresa che ha regalato tre punti ai ducali Il Parma ha sconfitto il Genoa per 1-0 al Tardini nell’anticipo del 27° turno di serie A. Decide il gol dell’ex rossoblu Kucka al 78′ sugli sviluppi di un corner: lo slovacco prima schiaccia di testa colpendo la traversa e poi, dopo l’incredibile palo colpito in tap-in ...

Luci e colori delle Galassie diventano musica cosmica - VIDEO : Una miriade di galassie di un giallo caldo e brillante fra altre la cui spirale spicca con diversi toni di azzurro, altre ancora rossastre e altre in cui prevale il bianco: l'immagine di un angolo di ...

Terrorismo - è morto Michele Galati : fu uno dei primi pentiti delle Brigate rosse. Fece trovare la prigione di Dozier : Senza la sua collaborazione probabilmente non sarebbe stata scoperta la prigione del generale americano James Lee Dozier, rapito dalle Brigate Rosse a Verona nel dicembre 1981 e liberato dopo circa un mese a Padova. Michele Galati, uno dei primi pentiti del Terrorismo rosso, è morto dopo una malattia nella città scaligera, dove era nato. Quasi quarant’anni fa fu uno degli esponenti di spicco della colonna veneta “Cecilia Ludmann” e venne ...

Ecco come acquistare i Samsung Galaxy S10 a rate o con una supervalutazione dell’usato : Se avete deciso di acquistare uno dei modelli della serie Samsung Galaxy S10, il colosso coreano potrebbe avere l'offerta che fa per voi L'articolo Ecco come acquistare i Samsung Galaxy S10 a rate o con una supervalutazione dell’usato proviene da TuttoAndroid.

“Ecco il mio numero” - biglietto Galante alla barista prima della rapina in Posta : arrestato : Il rapinatore non ha resistito a corteggiare la barista del locale nei pressi dell'ufficio Postale da rapinare, lasciando anche il suo nome e il numero di telefono su un tovagliolino. "Questo è il mio numero. Pasquale. Sei bella vorrei conoscerti” ha scritto. Per i carabinieri quindi è stato facile rintracciarlo e arrestarlo.Continua a leggere

Alcuni acquirenti di Samsung Galaxy S10 hanno ricevuto lo smartphone con il sigillo della confezione tagliato : Diversi acquirenti negli Stati Uniti hanno ricevuto il Samsung Galaxy S10 che avevano preordinato in una confezione con il sigillo già tagliato. L'articolo Alcuni acquirenti di Samsung Galaxy S10 hanno ricevuto lo smartphone con il sigillo della confezione tagliato proviene da TuttoAndroid.

Svelate le carte da TIM sui Samsung Galaxy S10 : le offerte ufficializzate il giorno dell’uscita : Siamo finalmente arrivati al tanto atteso appuntamento con l'uscita del Samsung Galaxy S10 in Italia, al punto che oggi 8 marzo abbiamo già pubblicato sul nostro magazine un pezzo con cui abbiamo riepilogato alcune informazioni che potrebbero tornarvi utili. Indipendentemente dal fatto che abbiate posato gli occhi sullo stesso Galaxy S10, o in alternativa su S10 Plus e S10e. Il discorso fatto qualche ora fa, tuttavia, deve essere assolutamente ...