Un quadro realizzato dal pittore fiammingo Pieteril, intitolato '', è stato rubato nella chiesa di Santa Maria Maddalena a Castelnovo Magra, in provincia della Spezia. L'episodio questa mattina: ignoti sono andati a colpo sicuro, scardinando con una mazza la teca a protezione dell'opera, per poi scappare a bordo di un' Il quadro è considerato un capolavoro dell'arte fiamminga. Indagano i carabinieri.(Di mercoledì 13 marzo 2019)

Agenzia_Ansa : Rubata la 'Crocifissione' di Bruegel Il Giovane. Il furto in una chiesa di Castelnuovo Magra, in provincia della Sp… - grandespesa : RT @Agenzia_Ansa: Rubata la 'Crocifissione' di Bruegel Il Giovane. Il furto in una chiesa di Castelnuovo Magra, in provincia della Spezia h… - NotizieIN : Furto 'Crocifissione'Bruegel il Giovane -