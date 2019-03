Friends il revival o reunion non si farà | parola della creatrice Marta Kauffman

blogo

(Di mercoledì 13 marzo 2019)sta vivendo una seconda giovinezza. Recentemente Netflix ha spesso 100 milioni di dollari per mantenere tutte le stagioniserie sulla propria piattaforma di streaming. Nel frattempo da Warner Bros, che ha prodotto la serie, hanno fatto sapere cheparte delle serie presenti sulla piattaforma che si apprestano a lanciare come WarnerMedia società che riunisce i prodotti di canali come HBO, TNT, TBS e l'universo delle produzioni Warner.Tutti voglioche nonostante si sia conclusa nel 2004, lanciando le carriere dei suoi protagonisti Matthew Perry, Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc e David Schwimmer, infusa di uno spirito anni '90, racconta degli aspettivita quotidiana di un gruppo di amici senza tempo. Inoltre in un periodo in cui le serie anni '80 o '90 imperversano, su Netflix rischia quasi di sembrare una nuova ...

