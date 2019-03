Fridaysforfuture | tutti i dati sul clima in Italia | il 2018 l’anno più caldo da almeno 2

meteoweb.eu

(Di mercoledì 13 marzo 2019) Il grido d’allarme di un’adolescente ha scosso i Governi di tutto il mondo: inascono infatti dalla protesta della sedicenne Greta Thunberg che a Stoccolma, in occasione della COP24, andò a sedersi ogni giorno davanti al Parlamento durante l’orario scolastico, per chiedere al governo svedese che si rispettassero i limiti delle emissioni di carbonio sanciti nell’Accordo di Parigi sul cambiamentotico sottoscritto nel 2015.Il 15 marzo è la giornata dello sciopero mondiale per il futuro; sono 198 i Paesi che dovrebbero aderire all’iniziativa Global Strike for Future, giornata in cui scenderanno in piazza non solo i giovani, maquelli che sentono il bisogno di sollecitare i Governi di tutto il mondo ad agire più decisamente per contrastare i cambiamentitici, la sfida di questo millennio. Il Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA), ...

PieroPelu : Il 15 marzo scendiamo tutti in piazza con i nostri ragazzacci per lanciare un segnale forte ai potenti della Terra:… - A_LisaCorrado : RT @alswolf: (quasi-) tutti d'accordo sull'allarme per #ClimateChange. Diventa molto più difficile declinare l'impegno ambientalista con le… - mino1962 : RT @FisascatBologna: Fridays for future verso lo sciopero climatico globale del #15marzo Invitiamo tutti a sostenere i tanti giovani che c… -