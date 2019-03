Francia | Psg prova ad archiviare la Champions | 0-4 a Dijon

LIVE PSG-Manchester United - Champions League 2019 in DIRETTA : Red Devils per il miracolo in Francia : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di PSG-Manchester United, match valido per gli ottavi di finale di ritorno di Champions League 2019: al Parco dei Principi i padroni di casa dovranno difendere il vantaggio accumulato all’Old Trafford. All’andata, infatti, finì 2-0, con le reti decisive di Kimpembe e Mbappé: i Red Devils sono chiamati al miracolo sportivo, anche se non sarà affatto semplice, dato che sono ben 10 i giocatori ...

Dalla Francia : l'Inter sulle tracce di Louakima - il nuovo Aurier del PSG : COME Aurier - La politica di infarcire la rosa di stelle di prima grandezza rischia di fare un'altra vittima, quel Louakima che ha dichiarato di ispirarsi all'ivoriano Serge Aurier , passato all'...

Coppa di Francia - ottavi : Psg avanti a fatica contro il Villefranche : Il campione del mondo buca la difesa del Villefranche e serve due assist, che Diaby al 113' e Cavani al 119' devono solo spingere in rete a porta spalancata. È 3-0: sorridono gli assi, sorride Tuchel,...

Coppa di Francia - che fatica per il Psg : vittoria ai supplementari : ROMA - vittoria non facile per il Psg sul campo del Villefranche per gli ottavi di finale di Coppa di Francia . La formazione di Tuchel vince contro la squadra di terza divisione francese e passa al ...

Allan al Psg?/ Calciomercato - Ancelotti : 'Resta a Napoli - ma voleva andare in Francia' : La telenovela Allan al Psg sembra essersi risolta in favore del Napoli e il brasiliano non dovrebbe muoversi nel Calciomercato di gennaio.

Psg - infortunio per Neymar in Coppa di Francia : il brasiliano esce in lacrime : Nella Parigi del calcio tremano tutti: Neymar è stato sostituito al minuto numero 62 del secondo turno della partita di Coppa di Francia contro lo Strasburgo. Per il brasiliano un brutto colpo al ...

Coppa di Francia : il Psg passa agli ottavi di finale. Avanti anche il Croix - squadra di quarta serie : Il Psg fa il proprio dovere nei sedicesimi di finale della Coppa di Francia , batte 2-0 al Parco dei Principi lo Strasburgo e si qualifica agli ottavi di finale. Decidono le reti di Cavani a inizio ...

Pronostico PSG vs Strasburgo - Coppa di Francia 23-1-2019 e Analisi : Paris Saint Germain-Strasburgo, mercoledì 23 gennaio.Quella di mercoledì sarà una giornata caratterizzata da incontri molto importanti. Scenderà, infatti, in campo la prima in classifica del campionato di Ligue 1, il Paris Saint Germain. La squadra guidata dal tedesco Thomas Tuchel incontrerà lo Strasburgo del francese Thierry Laurey. Entrambe le squadre arriveranno in campo determinate a vincere la sfida che aprirà la porta di accesso agli ...

Napoli - Ancelotti su Allan : "Psg? Dalla Francia non è arrivata alcuna offerta" : Carlo Ancelotti vola ai quarti di finale di Coppa Italia con il suo Napoli e si prepara ad affrontare un'altra volta il suo passato. "La prossima con il Milan sarà complicata, ma la Coppa Italia con ...

Francia : Psg vince dopo choc in coppa : ANSA, - ROMA, 12 GEN - dopo lo choc dell'eliminazione dalla coppa di Lega francese ad opera del Guingamp al Parco dei Principi, il Psg torna alla vittoria nella sua competizione preferita, la Ligue1, ...

Thuram junior stende il Psg. In Francia è nata una stella : L'ascesa finora è stata costante, ma lontano dai riflettori, in Bretagna, a Guingamp, club di provincia, che lotta per non retrocedere. Ieri sera però Marcus Thuram è salito sul palco del Parco dei ...

Francia - Coppa di Lega : il Psg crolla col Guingamp - Monaco ok ai rigori contro il Rennes : Clamoroso al Parco dei Principi. Il Psg incassa la prima sconfitta stagionale in Francia nei quarti di finale di Coppa di Lega per mano del Guingamp , che trasforma due dei tre penalty concessi e ...