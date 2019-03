Francesca muore a 34 anni subito dopo il parto | il neonato sta bene Il dolore della

Torino - investita in strada : Francesca muore a 28 anni - i suoi organi salveranno altre vite : La 28enne Francesca Brignardello, medico specializzando in medicina interna, si è spenta dopo otto giorni di agonia in ospedale dove era stata ricoverata dopo essere stata investita in pieno da una vettura mentre attraversava le strisce pedonali nel centro del capoluogo piemontese. La famiglia ha dato l'autorizzazione all'espianto degli organi .Continua a leggere

La maestra Francesca non tornerà dalle vacanze : muore a soli 47 anni per una grave malattia : La docente, 47enne d Torviscosa, in Friuli, lottava contro una grave malattia per diversi mesi. È riuscita a trascorre le vacanze di Natale nell’affetto di parenti, alunni e conoscenti, prima di spegnersi in questi primi giorni dell'anno. Insegnava alla scuola primaria di Bagnaria Arsa.Continua a leggere