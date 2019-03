Forza Italia | Righetti è l' uomo di Bendinelli

Arriva il de-icing all'Aeroporto di Brindisi ma è lite tra M5S e Forza Italia : Scrivono dal partito di Berlusconi: ' Uno degli elementi fondamentali in politica dovrebbe essere la dignità. Ma ci rendiamo conto, giorno dopo giorno, che sono in molti a non sapere di cosa si ...

Vertice Lega-Fdi-Forza Italia : "Volontà di indicare in tutti i capoluoghi candidati comuni" : Al termine del Vertice di centro destra, tra Salvini, Meloni e Tajani, in una nota congiunta, i leader spiegano: "Si è registrata una sostanziale volontà di indicare in tutti i capoluoghi, candidati comuni così come prospettato dai dirigenti dei partiti di centro-destra nelle città interessate".La riunione del gotha di Centro-destra, smentito nel pomeriggio da Matteo Salvini, c'è stato ed è terminato in ...

Secondo Tajani - di Forza Italia - Mussolini fece anche cose buone : 'Mussolini? Fino a quando non ha dichiarato guerra al mondo intero seguendo Hitler, fino a quando non s'è fatto …

Andrea Cangini - missione sovranista per Silvio Berluscon : così Forza Italia vuole fregare Matteo Salvini : Informazioni riservate su Forza Italia, che viaggiano su Dagospia. Il sito non solo ha dato conto di un summit sfumato all'ultimo tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi, ma scrive anche della "svolta sovranista" degli azzurri. Dago rivela infatti che il partito del Cav ha avviato "un’interlocuzione

Cantiere Regionali : prove di intesa tra Forza Italia e Lega : Sulle amministrative si gioca la tenuta del centrodestra e la prossima settimana sono attesi i nomi dei candidati sindaci. Ma il tavolo nazionale ancora non è stato convocato e sul territorio dalla ...

Matteo Salvini - prima frase in conferenza stampa : 'Siamo la prima Forza italiana'. Di Maio umiliato in diretta : E dopo il 26 maggio, saremo la forza politica di riferimento a livello continentale'. E tanti saluti al M5s . 'Entro la prima metà di aprile - ha annunciato ancora Salvini al Consiglio federale della ...

Matteo Salvini - prima frase in conferenza stampa : "Siamo la prima Forza italiana". Di Maio umiliato in diretta : Qualcuno avverta Luigi Di Maio: alla faccia dei numeri in Parlamento, Matteo Salvini si considera il leader del primo partito italiano. D'altronde, i sondaggi parlano chiaro e quando il leader della Lega tira fuori la cruda verità avviene con totale non chalance, come dato scontato. A modo suo, è ch

Le criticità del Busacca di Scicli : vertice di Forza Italia e Aliquò : Le criticità dell'ospedale Busacca di Scicli sono state al centro di un incontro tra la Commissione di Forza Italia di Scicli e Angelo Aliquò

Sicilia - arriva Zingaretti ma il Pd non cambia linea : alle comunali patto con pezzi di Forza Italia e liste di centrodestra : A Gela sosterranno l’ex candidato di Angelino Alfano, appoggiato dal coordinatore provinciale di Forza Italia. A Bagheria dovevano strappare la città al Movimento 5 stelle, ma alla fine sosterranno un ex candidato di Saverio Romano. A Monreale vanno in ordine sparso, ma la lista principale sosterrà un altro aspirante sindaco di centrodestra, appoggiato da Diventerà Bellissima, il movimento del governatore Nello Musumeci. cambiano i ...

Cresce Forza Italia. Il ritorno di Silvio Berlusconi è un moltiplicatore di voti : Non è affatto morta Forza Italia. Anzi. Gli azzurri crescono ampliando il centrodestra. A rivelarlo è l’ultimo sondaggio Tecnè pubblicato

Silvio Berlusconi vuole “un nuovo inizio” per Forza Italia : “Basta con questo governo sciagurato” : Il leader di Forza Italia chiama a raccolta i suoi in vista di una assemblea degli eletti del partito e lancia la lunga corsa verso le elezioni Europee del prossimo maggio: "Il futuro del Paese è in pericolo a causa del nuovo governo, è ora di mettere la parola fine a questa sciagurata stagione politica".Continua a leggere

Mozione di Forza Italia per i diplomati magistrali delle scuole paritarie : In virtù di quanto riaffermato in sede di adunanza plenaria del Consiglio di Stato, diverse formazioni politiche stanno presentando in questi giorni degli emendamenti in favore dei diplomati magistrali. Una di queste porta la firma dei senatori Lonardo e Gallone di Forza Italia. Si tratta di una proposta emendativa conseguente all’esclusione dei diplomati magistrali con servizio nella scuola paritaria dal concorso riservato per i docenti ...

Matteo Salvini : "Non stacco la spina al governo. Con Forza Italia ho chiuso" : "Crisi? Nessuna crisi", ripete Matteo Salvini. Ma la base della Lega è in agitazione. Non è che Giacarlo Giorgetti o Garavaglia o molti altri del Carroccio vogliano tornare con Silvio Berlusconi, (che solo a sentirlo nominare Salvini s'irrigidisce) rivela il Messaggero in un retroscena, ma il leader

Sondaggio Tecnè - Forza Italia in crescita : un voto su due premia il centrodestra : Cresce Forza Italia e cresce il centrodestra. Secondo l'ultimo Sondaggio Tecnè pubblicato su Il Giornale a fronte di una sempre più marcata sfiducia nei confronti del governo si rafForza il consenso nei confronti dei partiti di ispirazione conservatrice. Forza Italia, dopo il ritorno di Silvio Berlu