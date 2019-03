Formula 1 | Vettel chiama la nuova Ferrari ' Lina' | tutti i soprannomi delle macchine di Seb

Formula 1 - la carica di Vettel : "Melbourne? Bei ricordi..." : Il conto alla rovescia sta per finire. Domenica in Australia prende il via la stagione di Formula 1 con la Ferrari che ricomincia la caccia al Mondiale. A fare il punto sull'avvicinamento al primo GP ...

Formula1 Montmelò - ultimo giorno : Vettel torna in azione : Ultima giornata della seconda sessione di test prestagionali di F.1 al Montmelò. In casa Ferrari torna in pista Sebastian Vettel dopo il cambio di programma successivo al suo incidente di martedì, ...

Ferrari - paura per Sebastian Vettel : il pilota va a sbattere durante i test di Formula 1. Il momento dell’incidente : paura ma nessuna conseguenza per Sebastian Vettel andato a sbattere con la sua Ferrari contro le barriere di protezione all’uscita di una curva sul circuito di Montmelò dove sono in corso i test in vista della stagione di F1 che si apre nelle prossime settimane. Vettel è andato dritto alla curva numero 3 del circuito catalano, la sua monoposto ed è finito contro le barriere e il pilota è poi uscito da solo dall’abitacolo, ...

Formula1 Test Montmelò Vettel : "Botto inevitabile : ero come un passeggero" : "Non sappiamo molto più di chiunque altro sull'incidente: stavo entrando nella curva 3, ho sentito che qualcosa non andava sul lato anteriore sinistro della mia monoposto, ma a quel punto c'era nulla ...

Formula 1 - Hamilton : 'Non solo Vettel - sei piloti per il titolo' : 'Il duello con la Ferrari? Al momento siamo davanti a loro, non so se di mezzo secondo. I numeri in questo periodo di test lasciano il tempo che trovano'. Lewis Hamilton, ospite della Petronas nello ...

Formula Uno - Hamilton 'Ferrari ancora più forte - sarà una sfida dura'. Vettel 'Sono soddisfatto' : 'Nelle ultime stagioni a inizio anno la Ferrari si è sempre mostrata forte, quindi ce lo aspettavamo', ha aggiunto il britannico campione del mondo in carica con la Mercedes. 'Noi stiamo solo facendo ...

DIRETTA TEST Formula 1 BARCELLONA 2019/ Streaming video tv : Vettel supera i 100 giri : DIRETTA TEST FORMULA 1 a BARCELLONA: info Streaming video e tv, gli orari per la terza giornata di prove al Montmelò, oggi 20 febbraio 2019.

Formula 1 - Hamilton nel Day-3 dei test : 'Contento per Vettel - ma noi lavoriamo su altro' : In forma, molto in forma, forse anche per le nuove regole relative al peso. Lewis Hamilton, ai box nella terza giornata di test a Barcellona , si è presentato in conferenza stampa per fare un punto ...