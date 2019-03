Fisco,10 arresti tra Veneto e Lombardia

Diecie 17 perquisizioni per riciclaggio tra società cooperative: è il bilancio di un'operazione dei Carabinieri di Verona tra. L'operazione ha visto impegnati oltre 100militari dell'Arma tra le province di Verona, Brescia e Bergamo. Il giro d'affari delle cooperative è di 75 mln di euro. Gli indagati, accusati di riciclaggio e autoriciclaggio,avrebbero approfittato di società 'cartiere' per evadere ile per rendere più concorrenziali i loro servizi,riuscendo a ottenere supremazia sul mercato.(Di mercoledì 13 marzo 2019)

