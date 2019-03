repubblica

(Di mercoledì 13 marzo 2019) Non è stato messo in discussione neppure il fatto che ad un certo punto il, Umberto, noto professore di Economia della Sapienza,, abbia a sue spese ristrutturato l'immobile ricavandone tre ...

umbriatweets : Avete letto? Figli sfrattano il padre, ma il tribunale dà ragione al genitore: 'Proprietario dopo 20 anni per usuca… - cronaca_news : Figli sfrattano il padre, ma il tribunale dà ragione al genitore: 'Proprietario dopo 20 anni per usucapione'… - continimarco : Figli sfrattano il padre, ma il tribunale dà ragione al genitore: 'Proprietario dopo 20 anni per usucapione'… -