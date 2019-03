Figc | Gravina incontra ministro Bussetti

Serie C : Gravina cancella il Pro Piacenza dalla Figc . Revocata l'affiliazione : Il Pro Piacenza non fa più parte della Figc. In serata, il presidente Gravina ha infatti revocato l'affiliazione del club emiliano dopo la gara farsa di domenica pomeriggio tra Cuneo e Pro Piacenza . ...

Figc tra passato e futuro - Gravina : 'Vialli? Nome giusto per il Club Italia' : Il presidente della Figc Gravina ha parlato di Vialli, definendolo 'un'idea progettuale per il rilancio del Club Italia' e poi ci sarà anche il coinvolgimento dei 4 palloni d'oro italiani. La voglia, ...

Polemiche per i “vecchi scudetti”? Il presidente della Figc - Grabriele Gravina - ha la soluzione : Il presidente della Figc , Grabriele Gravina , ha parlato delle Polemiche per l’assegnazione di alcuni scudetti che stanno facendo discutere Il presidente della Figc , Grabriele Gravina , ha illustrato al consiglio federale una proposta relativa all’istituzione di una commissione che analizzi, con un approccio storico e scientifico, le diverse richieste arrivate riguardo l’assegnazione di scudetti relativi a stagioni sportive ...

Figc - Gravina : 'Euro 2020 è una grande occasione per il paese' : Sarà 'una grande occasione per tutto il paese, lascerà un'eredità importante': a 500 giorni dal 12 giugno 2020 , data che sancirà l'avvio dallo stadio Olimpico di Roma dei prossimi campionati europei ...

Gravina : «Giorgetti in linea con la Figc - noi come la Uefa sul razzismo» : La due giorni di passione Ci sono volute quasi 48 ore ma alla fine, tra silenzi, comunicati da interpretare, con non poca fatica si è giunti a una conclusione: le parole di Matteo Salvini non cambiano di una virgola la posizione del calcio italiano in merito alle manifestazioni di razzismo negli stadi. A fare da apripista ci ha pensato oggi il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti. Che oggi ha dichiarato: È necessario ...