Fenomeno Paris a Soldeu | l’azzurro vince la discesa maschile | Feuz si aggiudica la Coppa

Sci alpino - Dominik Paris CAMPIONE DEL MONDO! Leggenda immortale - trionfo da Fenomeno in superG : La medaglia d’oro che ti cambia la vita, da campionissimo a fuoriclasse immortale. Dominik Paris è CAMPIONE del mondo. L’azzurro ha realizzato l’impresa più bella della carriera ai Mondiali di Are (Svezia), trionfando in un superG difficilissimo, nel quale è riuscito a sfruttare al meglio le sue doti da scivolatore e chiudendo davanti a tutti nonostante un vistoso errore nel finale. In una gara tiratissima, questa volta i ...