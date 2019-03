Felicity Huffman di Desperate Housewives arrestata per corruzione ma già libera grazie al

optimaitalia

(Di mercoledì 13 marzo 2019)Una brutta storia ha travolto la belladiche ha appeso al chiodo i suoi vestiti da Lynette Scavo ma non l'amore per i figli e per la famiglia, quello capace da spingerla a fare qualsiasi cosa. Questa volta non c'è di mezzo un morto come nella famosa serie ma una truffa in cui l'attrice sembra essere coinvolta e che riguarda l'ammissione al college della figlia dietro una mazzetta da 15 mila dollari.Proprio nelle scorse ore,è stata accusata dai procuratori federali diper aver commesso frodi postali e frodi tramite posta elettronica all'interno di quello che è stato etichettato come lo scandalo Bribery Judge Over College.Secondo quanto ha fatto sapere il tribunale federale sembra che nel caso siano travolte ben oltre 50 persone, tra cui l' attrice e una sua collega, Lori Loughlin di Fuller House: "Decine di ...

