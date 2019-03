Tajani - capo dell'Europarlamento - relativizza le colpe del Fascismo : 'Fino a quando non ha dichiarato guerra al mondo intero seguendo Hitler, e non ha promosso le leggi razziali, ha fatto cose positive per realizzare infrastrutture nel nostro paese e le bonifiche' dice

Fascismo - Tajani : “Mussolini? Fino alla guerra ha fatto cose positive” : «Mussolini? Fino a quando non ha dichiarato guerra al mondo intero seguendo Hitler, Fino a quando non s’è fatto promotore delle leggi razziali, a parte la vicenda drammatica di Matteotti, ha fatto delle cose positive per realizzare infrastrutture nel nostro Paese, poi le bonifiche. Da un punto di vista di fatti concreti realizzati, non si può dire ...