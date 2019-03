Fascismo | il 23 marzo no a manifestazioni a Milano

ilfogliettone

(Di mercoledì 13 marzo 2019) Al momento non e' stato presentato nessun preavviso di manifestazione per il 23, ma in ogni caso "per evidenti e gravi ragioni di ordine e sicurezza pubblica non sara' comunque consentita alcuna iniziativa in luogo pubblico che abbia carattere commemorativo o rievocativo". A comunicarlo e' la Prefettura di, al termine della riunione odierna del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Il 23, in coincidenza con il centenario della fondazione dei 'fasci di combattimento', Casapound aveva annunciato al'intenzione di organizzare un concerto per festeggiare i 20 anni di attivita' della band 'ZetaZeroAlfa'. Il sindaco di, Giuseppe Sala, la scorsa settimana aveva chiesto alle autorita' competenti di vietare la manifestazione.

