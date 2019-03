Fariba Tehrani verso il Grande Fratello dopo il no all’Isola dei Famosi

BOOM! Fariba Tehrani verso il Grande Fratello 16 : Fariba Tehrani Mentre Barbara D’Urso è pronta al debutto in prima serata con Live – Non è la D’Urso, prende sempre più forma la nuova edizione del Grande Fratello, al via ad aprile su Canale 5. Questi sono i giorni caldi per la ‘messa a punto’ del cast che, come vi abbiamo già anticipato, vedrà impegnato anche il Dottor Lemme. Oggi vi sveliamo il nome di una donna che potrebbe abitare nei prossimi mesi la casa di ...

Fariba Tehrani cambia idea su Francesco Monte : lui e Giulia sono 'una bella coppia' : Fariba Tehrani attraverso un'intervista rilasciata per il settimanale Vero ha espresso il suo parere sulla coppia formata da Giulia Salemi e Francesco Monte. A quanto pare l'ex concorrente di Pechino Express sembra aver cambiato completamente idea nei confronti dell'ex tronista. La mamma di Giulia Salemi, in un primo momento, era sembrata abbastanza scettica in merito alla relazione intrapresa dalla figlia con il suo coinquilino. A tre mesi di ...

Fariba Tehrani a Pomeriggio 5/ Le novità sul rapporto con Giulia Salemi e Monte : Fariba Tehrani torna ospite a Pomeriggio 5 per raccontare tutte le novità sul rapporto con la figlia Giulia Salemi e con Francesco Monte

Giulia Salemi dopo un allontanamento fa pace con sua mamma Fariba Tehrani : Litigate non si vedevano da un po’, ma ora la pace è stata fatto tra Giulia Salemi e sua mamma Fariba Tehrani Giulia Salemi fa pace con mamma Fariba Tehrani. In foto la 25enne sorride accanto alla ‘donna della sua vita’. Nello scatto, con le due, c’è anche Francesco Monte: è tornata l’armonia in famiglia. Giulia Salemi fa pace mamma Fariba Tehrani: … L'articolo Giulia Salemi dopo un allontanamento fa pace con sua mamma Fariba Tehrani ...

Pomeriggio Cinque Fariba Tehrani Francesco Monte ha allontanato mia figlia : Fariba Tehrani a “Pomeriggio 5” si scaglia contro il settimanale “DiPiù” .Fariba ha scritto una lettera alla figlia Giulia Salemi che ha diffuso per mezzo della rivista, e secondo Fariba la lettera sarebbe stata manipolata per cercare lo scoop ed essere in lite Francesco Monte, accusato di essere la causa dell’allontanamento fra lei e la figlia Giulia: “Le mie frasi sono state cambiate per fare notizia. Io non sono contro Francesco, per ...

Pomeriggio Cinque Fariba Tehrani non sono contro Francesco Monte : Fariba Tehrani contro il settimanale “DiPiù” nel salotto di “Pomeriggio 5”. La mamma di Giulia Salemi ha dichiarato che la lettera che ha scritto alla figlia e diffuso per mezzo della rivista sarebbe stata manipolata per cercare lo scoop e parla in lite col genero Francesco Monte, accusato di essere la causa dell’allontanamento fra lei e la figlia Giulia: “Le mie frasi sono state cambiate per fare notizia. Io non sono contro Francesco, per ...

Pomeriggio 5 - Fariba Tehrani contro Riccardo Signoretti : "Non sono contro Francesco Monte - le mie frasi sono state manipolate" : Fariba Tehrani si schiera contro il settimanale DiPiù e il suo direttore Riccardo Signoretti nello studio di Pomeriggio 5. La mamma di Giulia Salemi ha infatti dichiarato che la lettera che ha scritto alla figlia e diffuso per mezzo della rivista sarebbe stata manipolata per cercare lo scoop e porla in lite col genero Francesco Monte, accusato di essere la causa dell'allontanamento fra lei e la concorrente del Grande Fratello Vip 3: Le ...

Francesco Monte e Giulia Salemi : Fariba Tehrani ha un ripensamento? : Giulia Salemi e Francesco Monte: Fariba Tehrani si pente di un gesto? Fariba Tehrani è tornata a parlare sui social e in queste ore ha postato un commento che potrebbe essere riferito a Giulia Salemi e Francesco Monte. “Nella vita l’amore è il valore più elevato. Non dovrebbe essere ridotto a stupi*i rituali”. Sono state queste le parole della madre dell’influencer su Instagram. Fariba ha avuto un ripensamento su ...

Giulia Salemi e Francesco Monte : il nuovo sfogo di Fariba Tehrani : Fariba Tehrani lancia un messaggio a Giulia Salemi e Francesco Monte? Fariba Tehrani si è sfogata nuovamente sui social con un lungo messaggio, accompagnato da una foto (visibile in basso) della figlia da bambina. La madre di Giulia Salemi forse ha voluto chiarire alcuni punti, dopo l’intervista dell’influencer a Mattino 5, scrivendo su Instagram: “Ti ho dato consigli solo quando me li chiedevi! Ti ho mostrato le vie giuste ...

Fariba Tehrani finisce in ospedale ecco cosa è successo : Ore di paura per Fariba Tehrani la mamma di Giulia Salemi che è finita in ospedale perchè si è sentita male, ma ai fan non è sfuggito che la figlia non era accanto a lei al pronto soccorso. In molti si sono chiesti che mamma e figlia si siano allontanate dopo il “Grande Fratello Vip” ma in queste ore è proprio la Salemi a cercare di ridimensionare i rumors. Fariba ha pubblicato una stories su “Instagram” direttamente dal letto d’ospedale con al ...

Fariba Tehrani finisce in ospedale e Giulia Salemi non c’è : Fariba Tehrani la madre di Giulia Salemi è finita in ospedale si è sentita male, ma ai fan non è sfuggito che la figlia non era accanto a lei al pronto soccorso. In molti si sono chiesti che mamma e figlia si siano allontanate dopo il “Grande Fratello Vip” ma in queste ore è proprio la Salemi a cercare di ridimensionare i rumors. Fariba ha pubblicato una stories su “Instagram” direttamente dal letto d’ospedale con al suo fianco, un uomo, un suo ...

Fariba Tehrani VS FRANCESCO MONTE/ La mamma di Giulia Salemi in ospedale : 'Volevo andare in palestra e invece' : FARIBA TEHRANI scrive una lettera alla figlia Giulia Salemi, poi finisce in ospedale e allarma tutti. 'Volevo andare in palestra e invece...'