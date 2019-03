liberoquotidiano

(Di mercoledì 13 marzo 2019) Venezia, 13 mar. (AdnKronos) - “Il presidente Zaia si trova a suo agio a condividere il palco con personaggi che affermano che le persone omosessuali sono contagiose come la peste? Ogni tanto dovrebbe ricordare che non è più un semplice militante della Lega ex Nord, ma il massimo rappresentante dell

TV7Benevento : Famiglia: Ruzzante (LeU), 'Regione Veneto ritiri subito patrocinio a Meeting Verona'... -