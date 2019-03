Facebook e Instagram non funzionano dalle 16 di oggi | migliaia di segnalazioni

Blastingnews

(Di mercoledì 13 marzo 2019) I due maggiori social network,, non16:00 circa di. Sono stateleche sono arrivate da ogni parte del globo. Il messaggio che compare nella schermata di errore dei due social di proprietà di Zuckerberg è "La tua richiesta non può essere elaborata" oppure "Si è verificato un problema con la tua richiesta. Cercheremo di risolverlo al più presto". Il sito web non è l'unico a dare errore, la piattaforma non funziona neanche da app. I problemi che vengono riscontrati sono i più disparati e vanno da dei semplici rallentamenti all'impossibilità di caricare contenuti o di condividerli. Sono però numerosi gli utenti che non riescono nemmeno ad effettuare le normali procedure di login.down: attualmente non c'è alcuna comunicazione ufficiale Attualmente non è stato rilasciato nessun comunicato ufficiale dove ...

MattiaBriga : Ok instagram e Facebook non funzionano io non so come fare la promo sull’uscita del video. Credo che se continua co… - SkyTG24 : Il malfunzionamento delle due piattaforme è stato segnalato da diversi utenti. #Instagramdown - MediasetTgcom24 : Social network, Facebook e Instagram down in tutto il mondo #instagramdown -