Facebook e Instagram down | migliaia di segnalazioni | «Risolviamo il malfunzionamento»

Facebook e Instagram down in tutto il mondo : ecco cosa sta succedendo - Sky TG24 - : Il malfunzionamento dei due social è stato segnalato da diversi utenti intorno alle 17, ora italiana, negli Usa, in Sud America e in Europa, Italia compresa

Whatsapp - Facebook e Instagram down - ecco cosa sta accadendo. Il tweet : «Risolveremo presto» : Whatsapp, Facebook e Instagram down. Migliaia di utenti coinvolti: come sottolinea downDetector, dalle 17 in poi ci sono state migliaia di segnalazioni di malfunzionamento di Whatsapp, Facebook...

Facebook - Instagram e Messenger down : accesso alle app - funzionalità ridotte : Facebook, Instagram, Messenger down in tutto il mondo, le prime segnalazioni dagli Stati Uniti dalle ore 16, ma anche in Italia si registrano molti utenti scontenti di non poter utilizzare le loro applicazioni preferite come segnalato su downdetector. Facebook e Instagram down Il down è parziale, è possibile accedere al (Continua a leggere)L'articolo Facebook, Instagram e Messenger down: accesso alle app, funzionalità ridotte è stato pubblicato ...

Facebook e Instagram down - ondata di segnalazioni dagli utenti : Da oltre un'ora Facebook e Instagram stanno registrando un malfunzionamento che coinvolge gli utenti su scala globale. Sul sito downdetector.com sono migliaia le segnalazioni di utenti che lamentano il disservizio.Le due piattaforme, entrambe di proprietà della compagnia di Mark Zuckerberg, mostrano problemi anche in Italia, dove molte persone stanno lamentando il disservizio su Twitter. Nei trend di Twitter, #Instagramdown è al ...

Facebook - WhatsApp e Instagram down : black out generale - sito e app non funzionano [AGGIORNAMENTI LIVE] : black out generale dei social più utilizzati al mondo: Facebook, WhatsApp e Instagram risultano fuori uso. Molti gli utenti che tentano di accedere invano, o che non riescono a visualizzare alcun contenuto. Migliaia le segnalazioni giunte: i tecnici sono al lavoro per risolvere il problema. Seguiranno aggiornamenti live. L'articolo Facebook, WhatsApp e Instagram down: black out generale, sito e app non funzionano [AGGIORNAMENTI LIVE] sembra ...

Facebook - Messenger e Instagram sono bloccati : Instagram, Facebook e Messenger sono in 'down' in diversi Paesi. Su Twitter si moltiplicano le testimonianze di chi racconta l'impossibilità di utilizzarli.

Facebook e Instagram non funzionano dalle 16 di oggi : migliaia di segnalazioni : I due maggiori social network, Facebook e Instagram, non funzionano dalle 16:00 circa di oggi. Sono state migliaia le segnalazioni che sono arrivate da ogni parte del globo. Il messaggio che compare nella schermata di errore dei due social di proprietà di Zuckerberg è "La tua richiesta non può essere elaborata" oppure "Si è verificato un problema con la tua richiesta. Cercheremo di risolverlo al più presto". Il sito web non è l'unico a dare ...

Instagram e Facebook down : i social in tilt negli Usa e in Europa : Secondo il sito downDetector - che raccoglie le segnalazioni degli utenti sui malfunzionamenti dei social - i maggiori disagi si sono registrati un po' in tutto in mondo, in particolare sulla costa ...

Facebook e Instagram down in tutto il mondo : gli utenti si scatenano su Twitter : Non solo in Italia: arrivano segnalazioni da Stati Uniti, Brasile, Messico, Gran Bretagna, Danimarca, Spagna e Turchia. Facebook e Instagram non funzionano: gli utenti dei due social network stanno ...

Facebook - WhatsApp e Instagram down - sito e app non funzionano : centinaia di segnalazioni : Da qualche ora social e gli altri servizi risultano non sono accessibili in alcune zone del mondo: il disservizio segnalato da centinaia di utenti negli Usa

E’ giornata di #Instagramdown e #Facebookdown : E' giornata di Facebook e Instagram "down", a partire dagli Usa e poi un po' in tutto il mondo, Italia compresa. E' quello che segnalano molti utenti, particolarmente su Twitter, un social che invece sta funzionando, e spesso rifugio di chi è momentaneamente lasciato fuori dai social della galassia Zuckerberg. Si è infatti sviluppato l'hashtag #Instagramdown, il primo nel tardo pomeriggio in Italia, mentre #Facebookdown è il primo dei trend ...

Facebook e Instagram down - migliaia di segnalazioni : Dalle 16 del 13 marzo Facebook e Instagram non funzionano, né le app, né i siti: a segnalarlo sono migliaia di utenti. Inizialmente solo negli Stati Uniti, poi anche dall'Italia e dal resto del mondo. Non ci resta che comunicare via Twitter: a confermare il disservizio, infatti, sono sempre più numerosi i tweet. #Instagramdown e #Facebookdown sono trend al momento.

Instagram e Facebook down oggi - cosa sta succedendo : ... o su portali di settore come downDetector per rendersi conto che si tratta di un problema che non riguarda solo l'Italia, ma tutto il mondo. Le segnalazioni sono cresciute in maniera vertiginosa nel ...

Facebookdown e Instagramdown - ecco cosa sta accadendo sui social network : ...persone che si domandano se il problema a uno dei loro social network preferito sia un caso isolato che riguarda solo loro oppure se sia un problema generalizzato ad intere aree o a tutto il mondo. ...