Fabio Capello | ' Il migliore in campo è stato senza dubbio Allegri'

Real Madrid - Fabio Capello spiega i motivi della crisi : 'Mourinho? Potrebbe tornare' : Il futuro? Florentino ha sempre detto che Mourinho è il miglior allenatore del mondo e lo ha mandato via malvolentieri, quindi ci sta tutto di richiamarlo". Capello: "Ko del Real una motivazione in ...

Ilaria D'Amico sdottora di tattica nel dopo-Champions della Juve : Fabio Capello la zittisce così : Donne che parlano di tattica calcistica? L'argomento è adir poco all'ordine del giorno, dopo le 'scivolate' di Collovati e Costacurta. Ma sentite come ieri sera Fabio Capello ha zittito Ilaria D'Amico ...

Fabio Capello contro l'Inter : "Lo scudetto del 2006 una comica" : La Juventus, come è noto, ha depositato un ricorso al Collegio di Garanzia del Coni per chiedere la revoca dello scudetto 2006 all'Inter, assegnato ai nerazzurri dopo Calciopoli. Un ricorso che Fabio Capello, allora mister bianconero, mostra di condividere in toto. "È stata una comica averlo assegna

Fabio Capello contro l'Inter : 'Lo scudetto del 2006 una comica' : 'È stata una comica averlo assegnato all'Inter, una cosa nettamente ingiusta', ha commentato a Radio anch'io sport . 'Non sono stati rispettati i tempi e le regole, non è stata data la possibilità ...

Nazionale - Fabio Capello esalta Mancini : “finalmente si punta sui giovani” : “Mancini ha fatto un buon lavoro, mettendo dei talenti nuovi, che hanno velocita’ e personalita’ per far si’ che la nostra Nazionale torni a quei livelli dove e’ sempre stata”. Sono le importanti dichiarazioni dell’ex allenatore di Roma e Juventus, Fabio Capello che ai microfoni di Radio anch’io Sport su Rai Radio 1 ha parlato del nuovo corso della Nazionale italiana “Ci vuole un ...

Supercoppa Juve-Milan in Arabia - Fabio Capello fuori dal coro : “è divertente” : “La Supercoppa lontana dall’Italia “e’ divertente”. E’ il pensiero dell’allenatore Fabio Capello, il tecnico ai microfoni di Radio anch’io Sport su Rai Radio ha commentato così la decisione di disputare la finale di Supercoppa Juventus e Milan in Arabia Saudita. “Portiamo in giro il calcioitaliano – sottolinea l’ex allenatore di Roma e Juventus – Cerchiamo di fare ...

Cori razzisti - la proposta dell’allenatore Fabio Capello : “I giocatori dovrebbero sedersi in campo, senza per questo subire delle sanzioni: cosi’ si aiuterebbe il pubblico sano e quelli che fanno i buu potrebbero smettere e vergognarsi di quello che stanno facendo”. E’ la possibile soluzione da parte dell’allenatore Fabio Capello, ai microfoni di Radio anch’io Sport su Rai Radio 1 che commenta così il problema dei Cori razzisti. “L’Italia – ...