F1 | ultimatum della Ferrari a Vettel | cinque gare di tempo prima di attuare il

sportfair

(Di mercoledì 13 marzo 2019) Lastudia un piano B nel caso in cuidovesse incappare negli stessi errori visti nel corso del Mondiale 2018 Atmosfera idilliaca in casa, ma non troppo. I problemi di affidabilità palesati nel corso dei test di Barcellona dalla SF90 non fanno dormire sonni tranquilli a Mattia Binotto e i suoi ingegneri, al lavoro in queste ultime settimane per fornire ae Leclerc una monoposto competitiva in vista del Gp d’Australia, in programma domenica sul circuito dell’Albert Park di Melbourne.AFP/LaPresseSarà un banco di prova importante per il pilota tedesco del Cavallino, il primo diesami a cui lasottoporrà il quattro volte campione del mondodiun ipotetico piano B. E’ l’indiscrezione lanciata dal Corriere dello Sport, che svela un particolareche Binotto avrebbe lanciato proprio a, ...

SimonaSr29 : RT @amicidiisraele: La Siria che lancia un ultimatum a Israele minacciando di attaccarlo se non lascia il Golan farebbe già ridere così se… - CostiFil : RT @amicidiisraele: La Siria che lancia un ultimatum a Israele minacciando di attaccarlo se non lascia il Golan farebbe già ridere così se… - semprealtrove : RT @GIGGIONAPOLI: @IlariaBifarini Cacceranno anche la Francia dall' africa , i cinesi hanno dato una specie di ultimatum ai francesi ! Entr… -