F1 | Sebastian Vettel | “L’atmosfera in Ferrari è fantastica | i segnali sono buoni per

(Di mercoledì 13 marzo 2019) Il countdown sta per scadere e l’inizio del Mondiale 2019 di Formula Uno è ormai prossimo. Sul circuito cittadino dell’Albert Park, a Melbourne (Australia), vi saranno i primi punti iridati in palio e capiremo sicuramente qualcosa in più di quanto si è potuto apprezzare nei test collettivi di Barcellona (Spagna).Si preannuncia una stagione importante, quasi decisiva per il tedesco della. Il quattro volte iridato viene da un’annata complicata, costellata da alcuni errori che hanno fatto sfumare il sogno iridato ancora una volta. Ecco che per Seb il 2019 ha una valenza particolare, quasi da “o tutto o niente”. Ingaggiato dalla scuderia del Cavallino Rampante per riportare l’iride a Maranello, nei quattro anni trascorsi in rosso il teutonico ha sempre mancato l’obiettivo.Un ricorrenza che, però, può far sorridere ...

