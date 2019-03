F1 – Raikkonen esilarante nell’evento di lancio del Gp d’Australia | che frecciata al

F1 - il meccanico investito da Raikkonen torna in pista : il post social nei confronti di Kimi è esilarante [FOTO] : Francesco Cigarini è tornato al lavoro dopo l’incidente avvenuto con Raikkonen in occasione del Gp del Bahrain del 2018 Grande rientro a Barcellona per Francesco Cigarini, il meccanico investito da Kimi Raikkonen durante il Gp del Bahrain dello scorso anno (QUI IL VIDEO) è nuovamente ai box della Ferrari. Una lunga convalescenza seguita poi da una dura riabilitazione, fino al ritorno in pista avvenuto ieri in occasione della prima ...