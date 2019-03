F1 | Mondiale 2019 | la griglia di partenza nella lotta al titolo Favorite Mercedes e

Salone di Ginevra 2019 “elettrizzante” per Peugeot : anteprima Mondiale della piccola e-208 e non solo [GALLERY] : Peugeot presenta a Ginevra 2019 due importanti novità nell’ambito dell’elettrificazione della propria gamma: la piccola e-208 e la sportiva 508 Sport Engineered Peugeot presenta, in anteprima mondiale al Salone di Ginevra 2019, nuova 208, la seconda generazione di un modello che rappresenta un vero best seller del marchio. Nel pieno dell’era della transizione energetica, inoltre, la scelta del modello non sarà più vincolato dalla ...

Formula 1 - Mondiale 2019 : tutte le coppie di piloti. FOTO : Il GP d'Australia è in esclusiva su Sky Sport F1, canale 207,: qualifiche alle 7 di sabato, gara domenica alle 6.10 IL CALENDARIO DEL Mondiale: DATE E ORARI SU SKY

Pattinaggio artistico - Mondiali 2019 : Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini - un buon Mondiale per chiudere bene la stagione : Dopo due Campionati Europei, rispettivamente nel 2017 e nel 2019, la coppia formata da Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini si appresta ad affrontare l’unica competizione ancora mancante, i Campionati Mondiali di Pattinaggio artistico, in programma presso la Super Arena di Saitama (Giappone) dal 18 al 24 marzo. Una tappa necessaria per acquisire ancora più esperienza al loro bagaglio. Come già ribadito più volte, la specialità delle coppie ...

F1 - Calendario Mondiale 2019 : date - programma - orari e tv. Quali gare saranno solo su Sky e quali su TV8 : Il Mondiale F1 2019 scatterà domenica 17 marzo con il GP d’Australia e si concluderà addirittura il 1° dicembre con il GP di Abu Dhabi, si preannuncia una stagione infinita con ben 21 Gran Premi che regaleranno grandi emozioni a tutti gli appassionati. Tutti si aspettano la nuova lotta tra Ferrari e Mercedes, la Rossa vuole conquistare quel titolo iridato che manca da ben 12 anni e si affideranno a Sebastian Vettel e al debuttante Charles ...

15 marzo 2019 : è sciopero Mondiale per il clima : Gli studenti di tutto il mondo hanno rccolto l'appello di Greta e hanno deciso di replicarne la protesta, manifestando con le stesse modalità sotto il nome di " FridaysForFuture ". Ed è proprio a ...

F1 - Mondiale 2019 : Charles Leclerc il predestinato. Il fenomeno monegasco che sogna di emulare il Lewis Hamilton del 2007 : Lewis Hamilton è stato l’ultimo debuttante in Formula Uno capace di lottare per il Mondiale, il britannico salì al volante della McLaren dopo essere passato dalle categorie inferiori e fu subito assoluto protagonista nella massima categoria automobilistica: l’allora 22enne conquistò addirittura nove podi consecutivi a inizio stagione (con due vittorie consecutive in Nord America) e fu in lotta per il titolo fino all’ultimo ...

F1 - Mondiale 2019 : le squadre partecipanti. La Red Bull : piloti - palmares - punti di forza e aspetti da migliorare : ASTON MARTIN RED Bull RACING piloti: Max Verstappen, nato a Hasselt (Belgio) ma olandese di passaporto, il 30 settembre 1997. Gran Premi disputati: 81. Gran Premi vinti: 5. Podi totali: 22. punti conquistati: 670. Giri veloci in gara: 4. Il pilota olandese è pronto a puntare finalmente al titolo iridato? Per il talento e le qualità che ha a disposizione la risposta è affermativa, ma la nuova vettura sarà in grado di sospingerlo fino ad Abu ...

Classifica Motocross Mondiale MxGP 2019. Tony Cairoli al comando - +6 su Gajser. Herlings al palo : Il Mondiale Motocross MxGP 2019 prevede 19 tappe dal 3 marzo a fine settembre, si preannuncia una stagione particolarmente intensa e dura da affrontare per i piloti che si daranno battaglia per la conquista del titolo iridato. L’olandese Jeffrey Herlings difende il titolo conquistato lo scorso anno ma il centauro della KTM si è infortunato durante l’inverno e dunque deve saltare i primi appuntamenti, il nostro Tony Cairoli vuole ...

Classifica Mondiale Superbike 2019 : la graduatoria aggiornata e i punteggi. Alvaro Bautista volta in vetta - Melandri terzo : Il weekend a Phillip Island in Australia per il Mondiale 2019 di Superbike, ha sorriso allo spagnolo Alvaro Bautista (Ducati). L’iberico ha centrato il bersaglio grosso all’esordio nella categoria, precedendo il campione del mondo in carica Jonathan Rea e dimostrando di aver preso subito confidenza con la categoria. Di seguito la graduatoria aggiornata: LA Classifica Mondiale 2019 Superbike DOPO IL ROUND IN AUSTRALIA 1 Alvaro ...

F1 - Mondiale 2019 : le squadre partecipanti. La Renault : piloti - palmares - punti di forza e aspetti da migliorare : Renault Sport Racing Limited piloti Daniel Ricciardo: nato il 1° luglio 1989, a Perth, Australia,, Ricciardo è uno dei piloti di riferimento del Circ

F1 - Mondiale 2019 : le squadre partecipanti. La Renault : piloti - palmares - punti di forza e aspetti da migliorare : Renault Sport Racing Limited piloti Daniel Ricciardo: nato il 1° luglio 1989, a Perth (Australia), Ricciardo è uno dei piloti di riferimento del Circus da quando ha avuto inizio l’era ibrida. Dal 2011 in F1, vanta 7 vittorie, 29 podi, 3 pole position e 986 punti. Le sue stagioni migliori, a livello di piazzamento in graduatoria generale, sono state il 2014 e il 2016 quando l’australiano concluse l’anno al terzo posto. ...

F1 - Mondiale 2019 : Max Verstappen - l’anno della maturità per giocarsi il titolo. L’olandese si aggrappa all’affidabilità del motore Honda… : Max Verstappen riuscirà a essere un serio pretendente al titolo iridato? Questa è una delle domande principali alla vigilia del Mondiale F1 2019 che scatterà nel weekend col GP d’Australia, l’olandese cercherà di inserirsi nella lotta tra la Ferrari e la Mercedes ma molto dipenderà dalla sua Red Bull: le Lattine saranno cresciute a sufficienza durante l’inverno per potere tenere testa alle due scuderie di vertice e per ...

F1 - Mondiale 2019 : Max Verstappen - l’anno della maturità per giocarsi il titolo. L’olandese si aggrappa all’affidabilità del motore Honda… : Max Verstappen riuscirà a essere un serio pretendente al titolo iridato? Questa è una delle domande principali alla vigilia del Mondiale F1 2019 che scatterà nel weekend col GP d’Australia, l’olandese cercherà di inserirsi nella lotta tra la Ferrari e la Mercedes ma molto dipenderà dalla sua Red Bull: le Lattine saranno cresciute a sufficienza durante l’inverno per potere tenere testa alle due scuderie di vertice e per ...

F1 - Mondiale 2019 : le squadre partecipanti. La Haas : piloti - palmares - punti di forza e aspetti da migliorare : Haas piloti Romain Grosjean (Francia) nato a Ginevra il 17 aprile 1986. Gran Premi disputati: 145. Podi totali: 10. Migliore risultato in qualifica: 2° (Ungheria 2012). punti conquistati: 381. Giri veloci: 1 (Spagna 2012). Stagione della verità per il 32enne transalpino, chiamato a concretizzare in termini di punti il grande lavoro svolto dal team in questi anni per arrivare a giocarsi il ruolo di quarta forza del Mondiale. Ai fini di ...