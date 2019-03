F1 - E' la solita grande attesa | la Ferrari si gioca moltissimo | Vettel si gioca tutto

Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2019 : Bob Jungels si impone in solita ria con una grande azione : Altro numero da fuoriclasse di Bob Jungels che vince in solitaria la 71ma edizione della Kuurne-Bruxelles-Kuurne partendo all’attacco a 60 km dal traguardo. Il 26enne lussemburghese, dopo aver fatto sua lo scorso anno la Liegi-Bastogne-Liegi, aggiunge al suo palmares un’altra classica e anche questa volta per merito del coraggio e dalle grandi doti da finisseur. La Deceuninck-Quick Step, dopo la vittoria di ieri alla Omloop Het Nieuwsblad con ...

Una vittoria per Emanuele ZUMERLE in terra di Sardegna