F1 | cambiano le qualificazioni per il Mondiale 2020? Possibile introduzione della Q4 e

oasport

(Di mercoledì 13 marzo 2019) IlF1 2019 deve ancora incominciare ma si sta già pensando al. Alla vigilia del GP d’Australia che si correrà nel weekend a Melbourne, infatti, si è parlato del regolamento sportivo per la prossima stagione e in particolare ci si è soffermati sul format delle. Come riporta it.motorsport.com la griglia di partenza potrebbe essere definita tramite quattro turni, uno in più degli attuali tre: si introdurrebbe dunque una Q4 di dieci minuti in cui i migliori otto piloti si sfideranno per la pole position e nei tre turni precedenti si elimineranno progressivamente quattro piloti, Q1 e Q2 verrebbero portate a 12 minuti ciascuna rispetto agli attuali 18 e 15 mentre la Q3 durerebbe dieci minuti proprio come adesso. Staremo a vedere quali saranno gli sviluppi, ne sapremo di più nei prossimi mesi.Clicca qui per mettere “Mi piace” alla ...

OA_Sport : Cambiano le qualifiche nel Mondiale #F1 2020? Possibile introduzione della Q4 e sfida tra i migliori 8 per la pole… -