Europa League | Spalletti in conferenza stampa | “Keita sta bene | Brozovic è convocato”

Pronostici Europa League - i consigli di CalcioWeb sul passaggio del turno : rischia l’Inter : I Pronostici DI Europa League – Dopo le gare d’andata della scorsa settimana, domani il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Si delineerà così il quadro delle migliori otto di questa competizione e si potranno iniziare ad avere le idee più chiare su chi potrà arrivare in fondo al torneo. Non dovrebbero esserci problemi per Napoli e Chelsea, ma sembrano essere le sole due gare – sorprese permettendo – da ...

Europa League - scelti gli arbitri : i precedenti per Inter e Napoli : In attesa di concludere il programma degli ottavi di finale di Champions League, si pensa anche alle partite di Europa League. Sarà lo spagnolo Carlos Del Cerro Grande l’arbitro a dirigere la gara di ritorno degli ottavi di Europa League tra Red Bull Salisburgo e Napoli, in programma domani sera in Austria, qualificazione ipotecata per la squadra di Carlo Ancelotti. In questa stagione, l’arbitro spagnolo ha diretto ben 26 ...

Sorteggi quarti Europa League 2019 : data - orario e diretta streaming-tv : Sorteggi quarti Europa League 2019: data, orario e diretta streaming-tv Anche l’Europa League entra nella fase “calda”; dopo il ritorno degli ottavi, resteranno 8 le squadre in corsa per la vittoria finale. Il Napoli non dovrebbe problemi a superare il turno dopo le tre reti rifilate al Salisburgo al San Paolo. L’Inter attesa a San Siro per conquistare la qualificazione dopo il pareggio senza reti – e un rigore sbagliato – a ...

Calcio - Europa League 2019 : il Napoli vola a Salisburgo per chiudere la pratica nel ritorno ottavi di finale : Missione quasi compiuta per il Napoli di Carlo Ancelotti. La formazione partenopea tornerà in campo giovedì 14 marzo alle ore 18.55 in Austria per affrontare il Salisburgo nel ritorno degli ottavi di finale di Europa League 2018-2019. Considerando il risultato della sfida di settimana scorsa al San Paolo, vinta brillantemente dagli azzurri con il risultato di 3-0 grazie alle reti di Milik e Fabian Ruiz e all’autorete di Onguené, il rischio ...

Probabili formazioni Arsenal – Rennes - Europa League 14-03-19 : Arsenal – Rennes, Europa League, Ottavi di finale, Ritorno, Giovedì 14 Marzo 2019 ore 21.00, le Probabili formazioniArsenal / Rennes / Europa League / Probabili formazioni – Gara decisiva per le sorti della stagione dell’Arsenal di Emery; i Gunners dovranno ribaltare davanti al proprio pubblico dell’Emirates il pesante 3-1 subito all’andata contro il Rennes, grande rivelazione di questa Europa League.Gli inglesi ...

Calendario ottavi di finale Europa League 2019 : partite italiane e orari : Calendario ottavi di finale Europa League 2019: partite italiane e orari Giovedì 14 Marzo 2019 si giocherà il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Le due squadre italiane rimaste in corsa, Napoli ed Inter, hanno ottenuto dei risultati positivi nel match di andata e sperano nella qualificazione ai quarti. Salisburgo-Napoli si giocherà alle 18:55, mentre Inter-Eintracht si disputerà alle ore 21:00. Salisburgo-Napoli: i ragazzi ...

Probabili Formazioni Villarreal-Zenit - Europa League 14-03-2019 e Info : Europa League 2018-2019, le Probabili Formazioni di Villarreal-Zenit, ritorno ottavi di finale, giovedì 14 marzo ore 21.00.Torna l’Europa League. Al Estadio de la Cerámica il Villarreal, dopo il 3 a 1 in Russia, ospita lo Zenit. La squadra di Javier Calleja vive un buon momento anche in campionato, dove ha battuto 2-0 in trasferta il Levante. Una vittoria importante perché gli permette di abbandonare momentaneamente la zona ...

Probabili Formazioni Slavia Praga-Siviglia - Europa League 14-03-2019 e Info : Europa League 2018-2019, le Probabili Formazioni di Slavia Praga-Siviglia, ritorno ottavi di finale, giovedì 14 marzo ore 21.00.Ora o mai più. Slavia Praga e Siviglia si affrontano per giocarsi la qualificazione ai quarti di Europa League. I padroni di casa hanno a disposizione due risultati su tre, visto che all’andata sono riusciti a strappare il 2-2 al ”Pizjuán”. Lo Slavia Praga è al comando della First League ceca e ...

Probabili Formazioni FK Krasnodar-Valencia - Europa League 14-03-2019 e Info : Europa League 2018-2019, le Probabili Formazioni di FK Krasnodar-Valencia, ritorno ottavi di finale, giovedì 14 marzo ore 18.55.La qualificazione è ancora aperta: al ”Mestalla” è finita 2-1 in favore del Valencia con doppietta di Rodrigo Moreno, ma la rete siglata nella ripresa di Viktor Claesson tiene ancora aperti i giochi per la formazione russa. La squadra di Marcelino García Toral non ha intenzione di abbandonare questa ...

Inter-Eintracht Francoforte - Europa League 2019 : programma - orario e tv. Streaming e probabili formazioni : Ritrovato il successo in Serie A, per l’Inter di Luciano Spalletti è giunto il momento di concentrarsi sull’Europa League, e sulla sfida di ritorno degli ottavi di finale contro l’Eintracht Francoforte, dove si ripartirà dallo 0-0 della sfida d’andata e dal rigore sbagliato da Brozovic. La partita si svolgerà domani sera (giovedì 14 marzo 2019) alle ore 21, presso lo Stadio Giuseppe Meazza di Milano, e sarà trasmessa da ...

Salisburgo-Napoli - Europa League 2019 : programma - orario e tv. Streaming e probabili formazioni : Dopo lo scialbo 1-1 contro il Sassuolo, il Napoli di Carlo Ancelotti si rigetta sull’Europa League, con la sfida di ritorno contro il Salisburgo, dopo il 3-0 della sfida del San Paolo, che consente ai partenopei di conservare un ingente vantaggio. La partita si svolgerà domani sera (giovedì 14 marzo), alle ore 18:55, presso la Red Bull Arena della città austriaca, e sarà trasmessa da Sky, sul canale Sky Sport, ma sarà disponibile anche in ...

Europa League in diretta streaming o in TV. Dove vederla : Europa League in diretta streaming o in TV. Dove vederla diretta Europa League in streaming e TV, Dove si vede La UEFA Europa League, giunta alla 48a edizione (la 10a con la formula attuale) è iniziata il 26 Giugno 2018 con la fase preliminare e si concluderà il 29 Maggio 2019 con la finale di Baku, Azerbaigian. Quest’anno 190 squadre al via, appartenenti a 55 federazioni. Per l’Italia, sicure partecipanti alla fase a gironi sono ...

Parcheggi e viabilità a Milano - San Siro - nel corso di Inter-Eintracht di Europa League : Si riparte dallo 0-0 maturato a Francoforte, primo atto degli ottavi di Europa League in attesa del ritorno a San Siro giovedì alle 21.00 . A preoccupare l'Inter e la città di Milano, nelle ore ...

INTER-EINTRACHT le attività della vigilia di Europa League : INTER-EINTRACHT, le attività della vigilia di Europa League, gara valida per il ritorno degli ottavi di finale di UEL 2018/2019.Ecco il dettaglio di orari di conferenze e allenamenti delle due squadre in programma per la giornata di mercoledì 13 marzo 2019:Ore 11.00, ‘Suning Training Centre’ di Appiano Gentile, allenamento FC Internazionale Milano: primi 15′ aperti agli operatori dell’informazioneProsegue alle ore ...