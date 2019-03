Esce il 15 marzo l’album “Biondologia” di Romina Falconi in cui si analizza

Un’inedito di Bob Dylan in “Singing to strangers” di Jack Savoretti che Esce il 15 marzo : Milano. «Questo disco è diverso perché arriva dopo cinque anni di tournèe e dopo il trasloco da Londra in campagna,

Modern Family 10 - la nuova stagione - Esce l’8 marzo : Arriva su Fox un canale interamente dedicato alle vicende della famiglia di Modern Family che ripercorre tutte e nove le stagioni, dall’1 fino all’8 marzo. In attesa della partenza dei nuovi episodi della decima stagione l’8 marzo alle 21.00 su Fox (Sky, 112), il network regala ai fan della serie un canale televisivo interamente dedicato: FOX Modern Family, su Fox+1 (Sky 113). Una maratona no stop che ripercorrerà tutte le nove stagioni di ...

Enrico Ruggeri - il 15 marzo Esce il nuovo album 'Alma' e dal 4 aprile parte il tour per l'Italia : l 15 marzo, a tre anni di distanza dal suo ultimo disco solista 'Un viaggio incredibile', esce il nuovo album di inediti di Enrico Ruggeri 'Alma' , Believe, , che sarà disponibile in pre-order da ...

Precoci : scadenza il 1° marzo per le istanze di accesso alla quiEscenza anticipata : Venerdì prossimo, primo giorno del mese di marzo è fissata una importante scadenza per molti lavoratori che potrebbero sfruttare la quota 41 per accedere alla pensione anticipatamente. Entro tale data infatti scadono le richieste di accesso alla pensione anticipata con la misura destinata ai Precoci nata con l’ultimo governo Gentiloni. Si tratta di una misura strutturale, ormai entrata nell’ordinamento ma la cui istanza di verifica del diritto ...

Simple Creatures - Esce a marzo il primo disco della nuova band di Mark Hoppus - Blink-182 - : Da brani veloci come 'Drug' al ruggito di 'Lucy', abbiamo rotto i nostri schemi musicali e costruito un mondo di chitarre trash, synth distorti, batterie elettroniche compresse e un sacco di ...

Esce il primo marzo “Re Mida” - il nuovo disco del rapper Lazza : A due anni di distanza dall'ultimo lavoro in studio, venerdì primo marzo Esce "Re Mida", il nuovo disco del talentuoso rapper, producer e pianista Lazza, prodotto da 333 Mob e distribuito da Island Records/Universal Music. Anticipato dai brani "Porto Cervo" e "Gucci Ski Mask" feat. Guè Pequeno, l`album è già disponibile in pre-order su Amazon (in versione cd, vinile e deluxe) e in pre-save su Spotify. Il rapper milanese si contraddistingue ...

Esce il primo marzo "Re Mida" - il nuovo disco del rapper Lazza : Roma, 12 feb. , askanews, - A due anni di distanza dall'ultimo lavoro in studio, venerdì primo marzo Esce "Re Mida", il nuovo disco del talentuoso rapper, producer e pianista Lazza, prodotto da 333 ...

CARMEN : l'8 marzo Esce il suo nuovo album : Il testo colpisce tutti per intensità e contenuti che sembrano appartenere a chi quei tragici istanti li ha vissuti sulla propria pelle suscitando un grande interesse nel mondo della critica, dei ...