Eni cede a Qatar Petroleum 30% Tarfaya nell' offshore del Marocco

Judo - Grand Prix Marrakech 2019 : DomEnico Di Guida supera due turni ma cede agli ottavi nei -90 kg - male le altre azzurre : Il Grand Prix di Marrakech 2019 di Judo si è chiuso quest’oggi con un’ultima giornata dedicata alle categorie pesanti del programma in cui nessun azzurro è riuscito ad accedere al Final Block del pomeriggio. La selezione tricolore chiude così la manifestazione senza podi e con quattro piazzamenti tra il quinto e il settimo posto. Nei -90 kg il recente vincitore dell’European Open di Roma Domenico Di Guida ha disputato un buon ...

MotoGp – La rimonta e l’incontro con Hamilton - una domEnica dolce-amara per Valentino Rossi : “siamo messi come l’anno scorso! Io sulla Mercedes? Dico che…” : Valentino Rossi, la rimonta al Gp del Qatar e l’incontro con Lewis Hamilton. Il Dottore tra soddisfazione e qualche brutta impressione Valentino Rossi non si smentisce mai: al termine di un weekend di prove e qualifiche complicatissimo, il Dottore è riuscito in una fantastica rimonta dal 14° posto al 5°. Il nove volte campione del mondo è stato autore di un ottimo Gp del Qatar, considerando i risultati e le prestazioni dei giorni ...

MotoGp – La rimonta e l’incontro con Hamilton - una domEnica dolce-amara per Valentino Rossi : “siamo messi come l’anno scorso! Io sulla Mercedes? Dico che…” : Valentino Rossi, la rimonta al Gp del Qatar e l’incontro con Lewis Hamilton. Il Dottore tra soddisfazione e qualche brutta impressione Valentino Rossi non si smentisce mai: al termine di un weekend di prove e qualifiche complicatissimo, il Dottore è riuscito in una fantastica rimonta dal 14° posto al 5°. Il nove volte campione del mondo è stato autore di un ottimo Gp del Qatar, considerando i risultati e le prestazioni dei giorni ...

Non Mentire conquista e sconvolge il pubblico della domEnica sera con la penultima puntata : cosa succederà nel finale? : Una seconda, sconvolgente, puntata ha tenuto con il fiato sospeso il pubblico che solo nei minuti finali ha capito che forse in Non Mentire non tutto è come sembra. In un primo momento tutti erano pronti a puntare il dito contro la folle Laura rea, nella mentalità maschile di cui siamo impregnati, prima cosa di essere donna poi di aver usato i social per infangare una persona e un rispettabile dottore come Andrea ma solo ieri sembra che in molti ...

Isola dei Famosi - diretta quarta puntata di domEnica 10 febbraio 2019 : ecco cosa succederà stasera : In diretta questa sera su la quarta puntata dell' , in onda oggi domenica 10 febbraio in prima serata su Canale 5. Il programma condotto dalla padrona di casa con il supporto di Alba Parietti, Alda D'...

Isola dei Famosi - anticipazioni diretta quarta puntata di domEnica 10 febbraio 2019 : tutto quello che succederà oggi : In diretta questa sera su la quarta puntata dell' , in onda oggi domenica 10 febbraio in prima serata su Canale 5. Il programma condotto dalla padrona di casa con il supporto di Alba Parietti, Alda D'...

DomEnica Live cede spazio a DomEnica vintage : Barbara D'Urso rinuncia alla diretta : Domenica Live cede il passo a Domenica vintage. Per un giorno. Barbara D'Urso rinuncia alla diretta. L'annuncio era stato dato, seppure non con certezza, dalla stessa conduttrice la scorsa puntata. ...

Cosa sta succedendo in Square-Enix? - articolo : Nel 1986 nasceva a Tokyo Square Co. Ltd, una piccola società sviluppatrice di videogiochi figlia dell'ambizione di Masafumi Miyamoto. Pur essendo una software house estremamente giovane, Squaresoft si trovò nel giro di un solo anno a fronteggiare una pesante crisi finanziaria: l'azienda era nata da una costola di Den-Yu-Sha, compagnia leader del settore edilizio e impresa del padre di Miyamoto, che metteva a disposizione della controllata ...

Lite Italia-Francia. Viminale : ‘Gendarmi rallentano trEni italiani’. Parigi richiama ambasciatore : ‘Attacchi senza precedenti’ : La Francia ha richiamato l’ambasciatore a Roma Christian Masset “per consultazioni”. La decisione è arrivata dopo l’accusa rivolta in mattinata a Parigi dal ministero dell’Interno italiano, secondo cui sempre più frequentemente gli agenti della polizia doganale francese salgono a bordo dei treni italiani, a Modane, per operazioni di controllo che tengono fermi i convogli. Il risultato sono forti ritardi che ...

Lite Italia-Francia. Viminale : ‘Gendarmi rallentano trEni italiani’. Parigi richiama ambasciatore : ‘Situazione senza precedenti’ : La Francia ha richiamato l’ambasciatore a Roma Christian Masset “per consultazioni”. La decisione ìè arrivata dopo l’accusa rivolta in mattinata a Parigi dal ministero dell’Interno italiano, secondo cui sempre più frequentemente gli agenti della polizia doganale francese salgono a bordo dei treni italiani, a Modane, per operazioni di controllo che tengono fermi i convogli. Il risultato sono forti ritardi che ...

Dybala - giusto cederlo? L’ex giornalista : “All’Inter farebbe bEnissimo” : Dybala – L’ex giornalista Mediaset Bruno Longhi commenta il momento di Paulo Dybala e le voci di mercato che lo vorrebbero all’Inter assieme a Beppe Marotta. Leggi anche: Infortunati Juventus, verso l’Atletico Madrid: ecco chi ci sarà in Champions Dybala all’Inter? “Io adoro la Joya uno di quei giocatori per cui vale il prezzo del biglietto – dichiara […] More

TeEnis - ATP Cordoba 2019 : Lorenzo Sonego accede al secondo turno - surclassato Pablo Andujar : Lorenzo Sonego supera lo spagnolo Pablo Andujar in un’ora e 35 minuti con lo score di 6-3 6-2 ed accede al secondo turno del torneo ATP 250 di Cordoba: sulla terra rossa outdoor l’azzurro attende ora il vincente del match (che si disputerà domani) tra il cileno Nicolas Jarry, numero 5 del seeding e la wild card argentina Juan Londero. Nel primo set avvio equilibrato, con servizi dominanti e nessuna palla break nei primi quattro ...

Cosa succede al tuo corpo se ti allEni in hangover : Dopo un'oraDopo 12-24 ore Dopo 48 oreDopo 72 oreDopo una settimanaDopo un meseDopo un annoLa pelle è più bellaIl sonno miglioraSi pesa di menoIl giorno dopo una serata alcolica difficile in cui ci si è sentiti dei diciottenni indipendentemente dall’effettiva età anagrafica, il mondo si divide in due categorie: chi non si riesce ad alzare dal divano e chi pensa di poter drenare via alcol e tossine in eccesso sudando e facendo attività ...

"Sono guarita dalla mEningite. A salvarmi il vaccino tetravalente fatto in precedenza" : "La mia intenzione, con questo post, non è fare discorsi 'politicizzati'. Rispetto le idee di tutti, così come pretendo che vengano rispettate le mie. Desidero semplicemente gettare un po' di luce sulla mia vicenda". Benedetta Rosatello è una studentessa di 19 anni di Lagnasco, provincia di Cuneo, e studia all'Università di Padova. All'inizio del mese ha contratto una forma molto rara e aggressiva di meningite: ...