Eni annuncia una importante scoperta di petrolio nell' offshore dell' Angola

IllEnium ha annunciato il suo primo show in Italia : sarà a Milano ad aprile : Tutto quello che c'è da sapere sui biglietti The post Illenium ha annunciato il suo primo show in Italia: sarà a Milano ad aprile appeared first on News Mtv Italia.

TezEnis al fianco di Uomini e Donne : annunciata la partnership col programma Tv : Tezenis annuncia la partnership con il programma Tv Uomini e Donne In occasione del lancio serale del programma Uomini e Donne, il marchio di underwear e outwear Tezenis, da sempre legato al mondo young e social, annuncia la collaborazione con la trasmissione. Nelle puntate del Prime time Tezenis presidierà la stanza dei sogni con tutta la collezione, luogo dove i tronisti riceveranno dei consigli da Giulia De Lellis, l’esperta di immagine ...

U&D - Pietro e Rosa annunciano a DomEnica Live di aspettare un maschio : Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, una delle coppie più amate di Uomini e Donne, a breve diventeranno genitori. I due, ospiti a Domenica Live, hanno annunciato di aspettare un maschietto. Pietro è stato accompagnato dalla conduttrice Barbara D'Urso in una sala dove, dietro una tenda, ha incontrato la Perrotta, circondata da palloncini azzurri. Tartaglione ha dichiarato che il nascituro si chiamerà Domenico, come suo padre. Nel caso in cui fosse ...

L'Home VEnice Festival annuncia i primi nomi : Paul Kalkbrenner - LP - Editors e Young Thug : L'Home Venice Festival, in programma dal 12 al 14 luglio al Parco San Giuliano di Mestre, ha annunciato i primi quattro nomi che comporranno la line up del Festival, sono Paul Kalkbrenner, LP, Editors ...

Square Enix si sta preparando ad annunciare diversi giochi durante l'E3 2019 : Square Enix ultimamente con i suoi annunci ha fatto parecchio discutere, non tanto per la qualità finale del prodotto quanto per le tempistiche. Solo per citare alcuni esempi vi basti pensare che Kingdom Hearts III è stato mostrato per la prima volta ben sei anni fa, stessa sorte con Final Fantasy XV, che abbiamo dovuto aspettare quasi un decennio e, infine, Final Fantasy VII Remake, del quale si sono ormai perse le tracce. Ma al di là di ...

Remake di The Legend of Zelda Link’s AwakEning annunciato per Switch - trailer e uscita : Da anni i fedelissimi di casa Nintendo richiedono a gran voce un Remake di The Legend of Zelda Link's Awakening. La cosa non dovrebbe assolutamente stupire. Nella lunghissima tradizione del franchise giapponese, Link's Awakening è considerato uno degli episodi più ispirati di sempre, per altro coraggiosissimo nelle meccaniche. Il gioco, al debutto originariamente sul piccolo schermo del Game Boy nel lontano 1993, è diventato negli anni una sorta ...

Super Mario Maker 2 - The Legend of Zelda : Link's AwakEning e tutte le altre novità annunciate nell'ultimo Nintendo Direct : Con una nuova presentazione Nintendo Direct, Nintendo ha annunciato che Super Mario Maker 2, il seguito dell'innovativo capitolo originale, e un'elegante reinterpretazione di The Legend of Zelda: Link's Awakening saranno entrambi giocabili quest'anno su Nintendo Switch. Il video ha inoltre mostrato le prime immagini di ASTRAL CHAIN, un nuovo titolo d'azione di PlatinumGames che sarà disponibile in esclusiva su Nintendo Switch. Oltre a presentare ...

Durante il suo ultimo Direct - Nintendo annuncia il remake di The Legend of Zelda : Link's AwakEning per Switch : Durante il suo Direct, Nintendo ha annunciato il remake del classico per Game Boy The Legend of Zelda: Link's Awakening, ovviamente in esclusiva Nintendo Switch. Nel trailer possiamo ammirare l'opening del titolo originale opportunamente modificata, oltre ad alcune sezioni di gameplay che mostrano un mondo di gioco (anche nemici e personaggi) interamente realizzato in 3D ed una telecamera con visuale dall'alto. A prima vista sembra che lo stile ...

Hamsik - il CT della Slovacchia : 'Cina? Me lo aveva annunciato domEnica' : Pavel Hapal, CT della Nazionale Slovacca, ha rilasciato un'intervista Sport.sk: 'Sarà un grande cambiamento per Marek. Lui stesso ha scelto di fare questo passo, noi dobbiamo rispettarlo. Ho parlato con lui prima che la cosa si sapesse, quindi sapevo cosa poteva ...

Caterina Balivo annuncia un lutto a ViEni da me. Le sue parole : Vieni da me, Caterina Balivo fa un triste annuncio: “Ci ha lasciato questa notte…” La notizia si è diffusa in rete in mattinata, ma ad annunciarlo in televisione è stata, tra gli altri, Caterina Balivo, che nella puntata di Vieni da me di oggi, 5 febbraio 2019, durante l’intervista di Orietta Berti, ha voluto mandare un abbraccio alla famiglia di Giampiero Artegiani, autore del popolarissimo brano “Perdere ...

ViEni da me Pamela Prati annuncia le nozze con Marco Caltagirone : Pamela Prati ospite a ‘Vieni da me’, ha raccontato di essere felicemente innamorata del compagno Marco Caltagirone un’imprenditore edile, piuttosto schivo alle luci dei riflettori e di essere pronta, a 60 anni, di indossare l’abito bianco: “Marco è l’altra metà della mia mela, è proprio l’amore, ho aspettato tutta la vita lui. Ci stavamo cercando e ci siamo trovati. Ci sposeremo. È un uomo di altri tempi, io dico veramente che ...

Il concorso di fotogiornalismo StEnin ha annunciato la giuria dell'edizione 2019 - : ... in queste condizioni diventa ancora più importante saper riconoscere, individuare, porre la giusta attenzione sulle cose più significative che appaiono nel mondo della fotografia. Attendo con ...

DomEnica Live Rosa Perrotta annuncia la sua gravidanza : Da qualche tempo Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione avevano fatto parlare di loro per un’ipotetica crisi. I social si sono movimentati per cercare di capire cosa stesse accadendo e sapere se la ‘convivenza interrotta’ della quale si era parlato, aveva un fondo di verità oppure no. La smentita è arrivata a “Domenica Live” dove, la coppia si è presentata non solo per mettere a tacere il gossip, ma anche per annunciare una lieta ...

DomEnica Live - Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione annunciano : "Aspettiamo un figlio" (VIDEO) : Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione ultimamente hanno fatto parlare di se per un'ipotesi di crisi. I social si sono movimentati per cercare di capire cosa stesse accadendo e sapere se la 'convivenza interrotta' della quale si era parlato, aveva un fondo di verità oppure no.La smentita è prontamente arrivata a Domenica Live dove, insieme, si sono presentati non solo per accantonare le malelingue, ma anche per annunciare una lieta notizia: Rosa ...