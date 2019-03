Emissioni - Usa | il gruppo FCA richiama 862 520 veicoli

quattroruote

(Di mercoledì 13 marzo 2019) In seguito a un'indagine dell'Epa, l'Agenzia federale statunitense per la protezione ambientale, ilFCA si prepara are 862.520a benzina venduti negli Stati Uniti. Si tratta di un'azione volontaria legata al mancato rispetto dei valori omologati delleche coinvolge alcune versioni delle Chrysler 200 (2011-2014), Dodge Avenger (2011-2014), Dodge Caliber (dal 2011 al 2012), Dodge Journey (dal 2011 al 2016) e le Jeep Compass e Patriot (2011-2016).Possibili ulteriori richiami analoghi. L'intervento non si limiterà alla modifica del software della centralina elettronica, ma comporterà anche la sostituzione di alcuni componenti del catalizzatore e richiederà quindi un approccio in più fasi nel corso del 2019 che darà priorità aipiù vecchi. I clienti potranno comunque continuare a circolare fino a quando non sarà possibile aggiornare il ...

