Emergenza sanità in Calabria | arriva il dl | previsto anche l’azzeramento dei vertici

Sanità : verso l’obbligo di contraccezione Emergenza in farmacia - plauso degli esperti : “Il sottosegretario alla Salute Luca Coletto, rispondendo a un’interrogazione della deputata 5 Stelle Gilda Sportiello” in Commissione Affari sociali alla Camera, “ha preso un impegno ufficiale, cioè quello di rendere obbligatoria la disponibilità della contraccezione di emergenza nelle due forme orali di levonorgestrel (la cosiddetta ‘pillola del giorno dopo’, ndr) e ulipristal acetato (‘pillola dei 5 ...

Sanità : il numero di Emergenza unico europeo 112 è anche un sito : Tre numeri e una data: 1 1 2 e 11 febbraio. Si celebra oggi in tutta Europa il numero unico di emergenza Nue 112, e in concomitanza con il ‘112 Day’ debutta il nuovo sito web dedicato al servizio. Il portale https://112.gov.it contiene le informazioni sulla genesi e lo sviluppo del servizio, sul suo funzionamento e le modalità di utilizzo. Uno spazio agile e veloce è riservato alle news. Il modello organizzativo del Nue 112 prevede ...

Morbillo - Washington dichiara l’Emergenza sanitaria : Che cos'è il Morbillo?Come si trasmette?Quali sono i sintomiQuali sono le complicazioniQuale è la terapiaQuali sono i test da fare per la diagnosi?Serve il ricovero?Il vaccinoLo stato di Washington ha dichiarato l’emergenza sanitaria pubblica, e i genitori sono sempre più impauriti: solo nella Contea di Clark sono stati confermati 35 casi di Morbillo, di cui una trentina non vaccinati, e la maggior parte di età compresa fra gli uno e i ...