Elisa Isoardi - nuovo amore dopo Matteo Salvini. Le foto del bacio

(Di mercoledì 13 marzo 2019) Trae Alessandro Di Paolo èo solo amicizia? Stando a quel che scrive il settimanale Chi nel numero in edicola mercoledì 13 marzo sarebbe amicizia: “Meno felice, invece, l’hanno resa le voci circolate subitoil weekend durante il quale ha visto il produttore Alessandro Di Paolo, che i poco informati hanno indicato subito come ilfidanzato senza sapere, invece, che in realtà è un amico di lunga data”. A scatenare il gossip è stato Diva e Donna in edicola il 13 marzo che ha pubblicato,l’addio al ministro dell’Interno, le immagini e i retroscena dell’intesa fra la conduttrice de La prova del cuoco e Alessandro Di Paolo, produttore con la fama di milionario-playboy.e Di Paolo hanno trascorso un intero weekend insieme in Toscana, fra Cortona e Firenze, e poi in occasione di una serata sul ...

