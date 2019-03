Editing genetico | anche l’italiano Luigi Naldini firma la moratoria mondiale sui ‘bebè

meteoweb.eu

(Di mercoledì 13 marzo 2019) C’èitaliano, direttore dell’Istituto San Raffaele-Telethon per la terapia genica (Sr-Tiget) di Milano e membro del Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita (Cnbbsv), tra i 18 scienziati e bioeticisti di tutto il mondo che su ‘Nature’no la proposta di “unadi almeno 5 anni che per il momento blocchi qualsiasi sperimentazione clinica dell’su gameti ed embrioni umani destinati all’impianto nell’uomo”.I promotori chiamano a “una presa di responsabilità di fronte alle controverse applicazioni di una tecnica di modificazione genica dalle grandi potenzialità, ma su cui c’è ancora tanto da studiare”. L’invito a tutti i Paesi, spiegano dall’Sr-Tiget, è di “aderire normativamente alla sospensiva e avviare un ...

