È successo in TV – 13 marzo 2014 | piccoli Masterchef crescono

È successo in TV – 12 marzo 2018 : Marcuzzi vs Henger - che lite all'Isola! (VIDEO) : Fra le cinque edizioni dell'Isola trasmesse da Mediaset, certamente la più forte è stata quella consumata esattamente un anno fa. In primis per un cast scoppiettante che ha dato il pane ai salotti di Barbara d'Urso, Federica Panicucci e Silvia Toffanin, in secondo luogo per le vicende susseguite tra cui la più lampante: il canna gate. Al centro dell'attenzione Eva Henger (l'accusatrice) e Francesco Monte (accusato di aver fatto uso di marijuana ...

È successo in TV – 11 marzo 1988 : l'ultima puntata di Indietro Tutta (VIDEO) : Per gli anni '80 Indietro Tutta è stata una trasmissione iconica che seppur durata 4 mesi, ha saputo lasciare il segno nella storia del piccolo schermo con i suoi personaggi, i suoi tormentoni (il Cacao meravigliao in primis o Volante uno volante due), la sua allegria e quella buona dose di satira che non guasta.Tanti fattori che Renzo Arbore - al timone del programma di Rai 2 - è riuscito a coniugare partendo da un principio: giocare con la tv ...

È successo in TV – 9 marzo 2009 : inizia la quarta (ed ultima) edizione de La Fattoria : Probabilmente un reality da rispolverare (magari più in là) è La Fattoria. Nato nel 2004 con la conduzione di Daria Bignardi, proseguito nel 2005 e 2006 con Barbara d'Urso, il reality show trasmesso su Canale 5 vede la sua quarta ed ultima edizione condotta da Paola Perego 10 anni fa.Come dice il nome della trasmissione, il regolamento prevede che un gruppo di vip (anche se in alcune edizioni internazionali partecipavano anche concorrenti ...

MasterChef Italia 8 - cosa è successo nella puntata del 7 marzo? Eliminati... : cosa è successo nella 16esima puntata di MasterChef Italia 8 del 7 marzo 2019? Esterna: si va sui Navigli. Le due Brigate saranno l'anima di L'Altro Luca e Andrea (Brigata Blu) e di El Brellin (Brigata Rossa). Quindi gli chef illustrano i menu ai concorrenti. La serata è faticosa per tutte e due le brigate, anche se I Blu sono andati un po' meglio: alla fine si conta il numero di gettoni raccolti, dati solo da chi è stato soddisfatto della ...

È successo in TV – 7 marzo 2013 : The Voice of Italy approda su Rai 2 : Era il 2008 quando Rai 2 aprì le porte a X Factor, 4 stagioni che affermarono il successo del talent prima di lasciarlo tra le mani di Sky. Dopo il 2010 nonostante qualche prova con il deludente Star Academy - trasmesso nel 2011 e chiuso anticipatamente senza troppi complimenti - la Rai non ha più avuto grosse possibilità di un rilancio del genere talent fino al 2013 quando, dall'Olanda, viene importato in Italia un format che incuriosisce ...

È successo in TV – 6 marzo 2009 : i raccomandati passano in mano a Pupo : Dal 2003 Rai 1 ha accarezzato il genere dei talent show grazie a I raccomandati. Il varietà consisteva nel far esibire alcuni personaggi del mondo dello spettacolo che fanno da sponsor ad amici, parenti, persone care, persone comuni dotate di un grande talento artistico.Nelle prime quattro edizioni parte del programma era dedicata all'esibizione di concorrenti 'che si raccomandavano da soli' in una specie di teatrino ed il pubblico con una ...

È successo in TV – 5 marzo 1989 : 30 anni dalla prima puntata de La ruota della fortuna (VIDEO) : Una ruota che gira, chiedere una lettera dell'alfabeto, una frase da indovinare, premi da vincere e una buona dose di fortuna. Non c'è bisogno di una spiegazione più lunga di questa e quale game show più semplice e famigliare de La ruota della fortuna poteva entrare nell'olimpo dei giochi televisivi?5 marzo 1989, questa è la data del suo esordio ufficiale - della quale vi mostriamo le immagini grazie alla Fondazione Mike Bongiorno che ci ha ...

È successo in TV - 2 marzo 2017 : chiude ufficialmente il salone de Il bello delle donne : A 16 anni dalla messa in onda della prima stagione (la sua prima puntata è del 7 marzo 2001), Canale 5 aveva provato a riproporre un grande cult della fiction Mediaset rivisitato in chiave moderna, Il bello delle donne. Rinfrescato e con un taglio a tratti trash la fiction si ripresenta con uno spin-off (...alcuni anni dopo).Dopo la conclusione della terza edizione (2003), Mediaset, visto l’enorme successo riscosso, a inizio 2014 rinnovò ...

È successo in TV - 1° marzo 2009 : Giacomo Puccini raccontato in una miniserie Rai : Oggi viriamo su una curiosità nel vasto settore di fiction targate Rai. In occasione del 150esimo anniversario dalla sua nascita (avvenuta a Lucca il 22 dicembre 1858), il 1° marzo 2009 Rai 1 propone la miniserie dedicata a Giacomo Puccini e intitolata proprio con il suo cognome, Puccini. E' una coproduzione italo-tedesca: per l'Italia ed è stato prodotto dalla Compagnia Leone Cinematografica e Rai Fiction, mentre per la Germania dalla ...