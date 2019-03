E' online il portale dedicato ai giovani | l' assessore Cambiaghi | ' Opportunità per le

Al via portale incentivi.gov.it - vademecum online per imprese e cittadini : Roma, 12 mar.(Labitalia) - Un portale a disposizione delle imprese che vogliano orientarsi su tut[...]

Ecofin - al via il portale unico per l'IVA online : "Nello stesso tempo stiamo adeguando le norme in materia di IVA alle esigenze del 21° secolo e della sua economia digitale e globalizzata. Le imprese potranno contare su una transizione senza ...

Ecofin - al via il portale unico per l'IVA online : "Nello stesso tempo stiamo adeguando le norme in materia di IVA alle esigenze del 21° secolo e della sua economia digitale e globalizzata. Le imprese potranno contare su una transizione senza ...

Richieste per il reddito di cittadinanza al via da oggi : primi problemi sul portale online del Governo : In difficoltà, poi, il mondo dei servizi sociali che rischia il "collasso", avverte il presidente del Consiglio nazionale dell'ordine degli assistenti sociali, Gianmario Gazzi, chiedendo cinquemila ...

Richieste per il reddito di cittadinanza al via da oggi : primi problemi sul portale online del Governo : Al via l'operazione reddito di cittadinanza sul sito ufficiale che consente di richiedere il sussidio direttamente. Sul portale predisposto dal Governo è apparso il link che consente la presentazione delle domande on line. Come preannunciato è necessario avere il codice 'Spid', cioè l'identità digitale per comunicare con la pubblica amministrazione, ma per ora risultano attivi solo quelli da Poste e da Tim Id mentre ...

online Milan Airports - nuovo portale di SEA : Teleborsa, - È Online il nuovo portale www.MilanAirports.com di SEA, la società di gestione degli aeroporti di Milano Linate e Milano Malpensa . "Milan Airports" inaugura uno spazio che racchiude, ...

online Milan Airports - nuovo portale di SEA : Online il nuovo portale www.MilanAirports.com di SEA, la società di gestione degli aeroporti di Milano Linate e Milano Malpensa . "Milan Airports" inaugura uno spazio che racchiude, oltre ai siti dei ...

Reddito di cittadinanza - Di Maio e Conte presentano carta e portale. Il sito è già online : Fino al 6 marzo il nuovo sito servirà solamente a fornire informazioni. Successivamente diventerà il portale sul quale richiedere il Reddito. L’assegno ha una durata di 18 mesi (rinnovabile) ...

Reddito di cittadinanza - Di Maio presenta carta e portale. Il sito è già online : Entra nel vivo la 'marcia di avvicinamento' al Reddito di cittadinanza, bandiera politica dei 5Stelle. Dopo mesi di polemiche, i primi segni concreti della riforma sono stati presentati a Roma dal vicepremier Luigi Di Maio, che in una conferenza stampa da grandi occasioni all'...

Reddito di cittadinanza - Di Maio presenta carta e portale. Il sito è già online : Fino al 6 marzo il nuovo sito servirà solamente a fornire informazioni. Successivamente diventerà il portale sul quale richiedere il Reddito. L’assegno ha una durata di 18 mesi (rinnovabile) ...

Portale reddito cittadinanza online dopo le 15 - da marzo si può far domanda per chiederlo : Oggi dopo le 15 sarà finalmente online il Portale per il reddito di cittadinanza. Da oggi sarà operativo il sito che darà la possibilità di richiedere il reddito di cittadinanza. Il Ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, presenterà il Portale verso le 15. Il sito si presenta con uno sfondo blu e con la scritta "reddito di cittadinanza", un logo gigante tricolore e un sottotitolo che dice: "Una rivoluzione per il mondo del lavoro". Ovviamente per il ...