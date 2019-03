E’ festa a Melbourne | Vettel | “Mia SF90 si chiama Lina”

ilfogliettone

(Di mercoledì 13 marzo 2019) Prima lain centro ae tra poche ore i primi giri di pista. All'Albert Park e' davvero tutto pronto per il semaforo verde numero uno della stagione 2019 della Formula 1 preceduto dalla cerimonia d'apertura a Federation Square con tutti i piloti presenti. Evento che e' stata l'occasione per Sebastianper svelare il soprannome dato alla Ferrari, un annuncio ormai consueto che il tedesco quattro volte campione del mondo fa sempre all'inizio di ogni campionato: ''la chiamero' Lina'', ha detto un entusiasta super-Seb intervistato dall'ex pilota australiano Mark Webber insieme al team principal di Maranello Mattia Binotto e al neo ferrarista Charles Leclerc. Un nome quello inventato dache riil termine inglese 'lean' per definire la nuova Ferrari come se si trattasse di una donna molto slanciata.Le precedenti rosse guidate dal tedesco sono state ...

