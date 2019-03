Due adolescenti armati fanno strage in una scuola del Brasile | almeno 10 morti e 17

lastampa

(Di mercoledì 13 marzo 2019)dieci persone sono morte in una sparatoria in unadi Suzano, vicino a San Paolo, in. Secondo i media brasiliani, dueavrebbero aperto il fuoco all’interno dell’istituto, uccidendo anche dei bambini, prima di suicidarsi. La polizia militare invece ha dichiarato ad AFP che «una persona è entrata nellae ha spa...

BreakingItalyNe : BRASILE: Sparatoria nella scuola statale 'Professor Raul Brasil' a Suzano nella regione metropolitana di San Paolo:… - tusciaweb : Adolescenti entrano a scuola, sparano all'impazzata e fanno una strage, 8 morti in Brasile. I due ragazzi si sono s… - Titty66Santa : RT @RaiNews: #Brasile, strage in una scuola di #Suzano nella regione di San Paolo: almeno 11 morti e 16 feriti. Due adolescenti incappuccia… -