Dua Lipa ha sostenuto il fidanzato alla presentazione del suo libro di cucina

Dua Lipa è il nuovo volto di Pepe Jeans : Dua Lipa per Pepe Jeans LondonDua Lipa per Pepe Jeans LondonDua Lipa per Pepe Jeans LondonDua Lipa per Pepe Jeans LondonDua Lipa per Pepe Jeans LondonDua Lipa per Pepe Jeans LondonDua Lipa per Pepe Jeans LondonDua Lipa per Pepe Jeans LondonNegli ultimi due anni, una delle nuove artiste pop ad aver conquistato la scena internazionale è Dua Lipa, cantante anglo-albanese che, a soli 23 anni, non solo si è fatta un nome nel mondo della musica, ma è ...

Oltre a cantarle, in qualche modo Dua Lipa, 23 anni, le New Rules le scrive. Ed è anche per questo che Pepe Jeans London l'ha scelta per la sua campagna estiva. Fotografata da David Sims, che da Bowie ai Nirvana e Bjork ha siglato con il suo occhio i ritratti di molti grandi del rock, così come un'altra campagna storica del marchio (con Ashton Kutcher e Daria Werbowy). Ad accompagnare i due scatti che raccontano la nuova collezione e l'heritage ...

Dua Lipa è inarrestabile : non solo nella musica - anche nella moda : Non è una sorpresa dunque che anche il mondo della moda si sia interessato a lei, e che un celebre marchio di jeans l'abbia voluta come ambasciatrice globale. Oscar 2019: ecco i look delle star che ...

Da Lady Gaga a Dua Lipa vincono le donne e il rap : Ha sfiorato il Grammy cinque volte ma finalmente ce l'ha fatta. Ariana Grande ha vinto finalmente il suo primo "grammofonino" con il miglior album pop femminile per Sweetner, che contiene brani di grande successo come No Tears Left to Cry, The Light Is Coming e God Is a Woman. "Sono io, la vostra amica minuta - ha scritto Ariana sui social come ringraziamento, pubblicando anche un video dove appare sotto le coperte nel suo letto - estremamente ...

Lady Gaga - Dua Lipa e Cardi B : i Grammy delle donne : L'immagine della musica che arriva dagli Stati Uniti è quella di una donna. Anzi, di almeno cinque. Alicia Keys, Lady Gaga, Jennifer Lopez, Jada Pinkett Smith e Michelle Obama. Vicine, abbracciate l'...

Grammy Awards 2019 - trionfo di Dua Lipa - : Un'ascesa perfetta che ha reso Dua Lipa una delle artiste di maggior successo al mondo. Questa notte la cantante ha trionfato ai Grammy Awards 2019 portandosi a casa due premi: Best New Artist e Best Dance Recording.

Dua Lipa ha spiegato a chi si è ispirata per l'importante messaggio di "Swan Song"

Dua Lipa ha spiegato a chi si è ispirata per l'importante messaggio di 'Swan Song' : Nella speranza che tutti noi troviamo una parte di noi stessi nel personaggio di Alita e che capiamo di non abbandonare mai la nostra battaglia contro le ingiustizie del mondo". ph: ufficio stampa